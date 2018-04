Iron Harvest | la campagna Kickstarter sfonda il tetto del milione di dollari

Iron Harvest : su Kickstarter il gioco ha raccolto 450 mila dollari in due giorni : KING Art Games da poco lanciato la campagna Kickstarter per Iron Harvest, il suo peculiare RTS in arrivo su PC, Xbox One e PS4 ambientato in un universo alternativo con tantissimi elementi steampunk. A soli due giorni dal calcio d'inizio della campagna, il gioco ha già raccolto oltre 450 mila dollari, la cifra che era stata posta come obiettivo iniziale per la realizzazione di questo strategico.La raccolta fondi adesso prosegue nella corsa al ...

Al via la campagna Kickstarter per l'RTS steampunk Iron Harvest : Iron Harvest è il particolare titolo strategico in tempo reale che illustra un 1920 alternativo dove la guerra si combatte non più in fangose trincee, ma con l'utilizzo di enormi macchine e il team di sviluppo, King Art Games, ha già in passato comunicato la possibilità di far partire una campagna Kickstarter per finanziare l'interessante progetto.Ebbene, stando a quanto emerso su ResetEra, la raccolta fondi è ora ufficialmente partita. Gli ...