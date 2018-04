Investimenti in produttori d' armiAnche BlackRock decreta lo stopSi allarga il fronte

affaritaliani

(Di venerdì 6 aprile 2018)ha deciso: dopo l’ultima strage in una scuola americana, niente piùind’armi come Smith & Wesson (ma anche rivenditori, come Wal Mart). Il maggiore gestore di fondi comuni al mondo è solo l’ultimo, per quanto più influente, investitore istituzionale a prendere le distanze da un business su cui finora avevano puntato in tanti. Tra i primi a dire basta sono stati i fondi pensione della California, della Norvegia e dell’Olanda, seguiti poi dalla First National Bank di Omaha e dall’assicuratore MetLife, mantre anche Bank of America “riesaminerà” i rapporti con quei “pochi clienti” che producono armi d’assalto per uso non militare. Per Wall Street oltre che di etica si tratta di prudenza: col proliferare delle stragi crescono i rischi di azioni risarcitorie per milioni di dollari. Segui su affaritaliani.it