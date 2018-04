Intervista di Katia Debora Melis al pittore Beppe Mascia : Nature Morte e Surreali Paesaggi : Ho conosciuto l’opera di Beppe Mascia qualche anno fa, per caso, grazie al compianto amico poesi pittore Giorgio Melis , che mi mostrò alcune sue realizzazioni. Fu così che, apprezzandole, mi incuriosii e decisi di seguire sui Social le realizzazioni del Mascia . Reputandolo artista di valore e di non comune passione, ancorché troppo poco conosciuto, ho voluto […]

Intervista di Katia Debora Melis al pittore sardo Stefano Pani : Stefano Pani nasce a Orroli nel 1977. Diplomato al Liceo artistico cagliaritano Foiso Fois, ha poi frequentato vari corsi di disegno e pittura a olio, esponendo le sue opere in varie estemporanee. La sua produzione si caratterizza per la rappresentazione viva della terra sarda, delle sue tradizioni e dei suoi abitanti; i suoi sono quadri […]

Pippo Baudo a L’Intervista : “Non sento più Katia Ricciarelli”. E sulla lite con Bruno Vespa… : Pippo Baudo è ospite de L’intervista di Maurizio Costanzo, in onda giovedì 2 febbraio in seconda serata su Canale 5. Ecco alcune sue dichiarazioni in anteprima. Pippo Baudo: “Sanremo? Nel 1987 l’Italia si fermava…” COSTANZO: “Devi ricordare anche che nel 1987 la finale di un tuo Festival ha superato i 17 milioni di telespettatori…”. Baudo: “Sì, […] L'articolo Pippo Baudo a L’intervista: ...