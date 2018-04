Intelligenza artificiale per usi militari I dipendenti Google sono in rivolta

Centro Economia Digitale : Intelligenza artificiale è progresso : Roma, 5 apr. , askanews, L'Intelligenza artificiale è un fattore di progresso non di distruzione. Lo sostiene il Centro Economia Digitale a proposito dell'appello degli scienziati contro i robot-killer coreani 'É una rivoluzione bellica o un'accelerazione della distruzione di massa quella che ci viene presentata? La ...

Aba English - per imparare l’inglese dialogando con l’Intelligenza artificiale : L’intelligenza artificiale è la prossima frontiera di sviluppo in ambito tecnologico. Tutte le grandi aziende tech ci stanno investendo da anni riuscendo, al momento, soltanto a scalfire la superficie di un fenomeno destinato a cambiare del tutto le nostre vite. Se adesso si limita ad aggiustarci le foto sullo smartphone o a darci una mano in casa sullo speaker intelligente, presto sarà in grado di consegnarci pacchi a domicilio, portarci ...

Astronomia : un nuovo programma di Intelligenza artificiale classifica i pianeti e prevede le probabilità di vita extraterrestre : I ricercatori hanno sviluppato una nuova tecnica che utilizza l’intelligenza artificiale (IA) per classificare i pianeti e determinare se può esistere vita su altri mondi. La nuova tecnica usa le cosiddette reti neurali artificiali, conosciute come ANN, per classificare i pianeti in base alle similitudini che presentano con la Terra attuale, con la Terra primordiale, con Marte, Venere o Titano, la più grande luna di Saturno. Questi 5 corpi sono ...

Astronomia : l’Intelligenza artificiale classifica i corpi celesti potenzialmente abitabili : Un sistema di intelligenza artificiale è stato “istruito” per riconoscere le principali caratteristiche dei pianeti finora scoperti al di fuori del Sistema Solare, classificandoli in categorie in base alla probabilità che ospitino la vita. Si tratta di una ricerca dell’Università di Plymouth, presentata alla Settimana Europea di Astronomia e Scienza dello Spazio di Liverpool. Il sistema si basa su reti neurali artificiali ...

Di chi è l'Intelligenza artificiale? : La AI si evolve in tempi rapidissimi. Ma manca una cosa importante: la risposta alla domanda "di chi è l'intelligenza alla quale ci si affida?". ALESSANDRO OVI(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 05:55:00 GMT)Il Buio di Facebook, di A. OviQuell'Africa (controcorrente) pro-mercato unico, di G. Credit

Il capo dell’Intelligenza artificiale di Google è passato ad Apple : Apple ha assunto John Giannandrea, il capo della Search e della divisione Intelligenza Artificiale di Google. Negli ultimi otto anni Giannandrea ha supervisionato l’integrazione delle funzioni AI nella maggior parte dei prodotti di Big G e ha contribuito in prima persona alla trasformazione dell’azienda in un gigante dell’innovazione nel campo del ...

Apple ha rubato a Google il capo dell'Intelligenza artificiale : John Giannandrea, che fino a pochi giorni fa guidava il dipartimento di intelligenza artificiale e della ricerca di Google, è passato ad Apple?. Qui sarà a capo della strategia di AI (Artificial Intelligence) e machine learning, e riporterà direttamente all’amministratore delegato Tim Cook. Il reclutamento di una figura come quella del 53enne di origini scozzesi Giannandrea - che a Google ha spinto ...

Intelligenza artificiale - Apple assume l’ingegnere capo di Google : (Photo by Steve Jennings/Getty Images for TechCrunch) Dopo essersi fatta superare dagli avversari, l’assistente digitale Siri di Apple potrebbe presto tornare ai fasti di un tempo. È questo l’auspicio della casa di Cupertino nell’aver accolto in queste ore tra le proprie file John Giannandrea, ingegnere informatico specializzato in Intelligenza artificiale e sottratto alla rivale Google. La notizia dell’assunzione arriva ...

Microsoft lancia i corsi di Intelligenza artificiale : 'Il programma fornisce competenze pronte per il lavoro e un'esperienza reale agli ingegneri e agli altri che stanno cercando di migliorare le proprie competenze nell'AI e nella scienza dei dati ...

Intelligenza artificiale nella Pa : dall'evasione al miglioramento lavoro e servizi. Ecco a cosa servirà : L’Intelligenza artificiale a servizio del cittadino per miglioramenti in diversi settori della P.A.: progetti e investimenti

L'Intelligenza artificiale di Ubisoft che individua i bug - articolo : L'Intelligenza Artificiale può fare molto di più che far comportare gli NPC come degli idioti. Durante la Ubisoft Developers Conference, a Montreal, Ubisoft ha permesso a una manciata di giornalisti di dare uno sguardo al lavoro che stanno svolgendo sulL'Intelligenza Artificiale e l'apprendimento automatico. Una parte di esso ha avuto un impatto molto chiaro sui giochi del colosso francese, insegnando ad esempio come far guidare gli NPC di Watch ...

I giganti di Internet e i terremoti dell'Intelligenza artificiale : come affrontarli? : Purtroppo finora la politica, di destra come di sinistra, si è rivelata 'incapace di indirizzare processi che cambiano l'economia, i rapporti sociali, perfino la percezione della democrazia'. Di ...

