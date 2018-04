wired

: Instant Noodles, una mostra a Shanghai celebra gli spaghetti cinesi #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : Instant Noodles, una mostra a Shanghai celebra gli spaghetti cinesi #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Isono un elemento centrale della cucina asiatica. Si suddividono in 2 grandi tipologie: i mian, composti da paste di grano, e i fen, a base di riso. Come accade per i piatti più celebri di ogni cultura, sono nate poi diverse variazioni: esistono quelli con la pasta all’uovo, essiccati o a base di paste fresche fatte a mano. Insomma, ce n’è una gran varietà. Nell’ultimo decennio isi sono diffusi anche in occidente, non solo nei ristoranti che propongono la cucina tipica di quelle regioni, ma pure nei supermercati, grazie agliche fanno la felicità di studenti fuori sede e disperati dei fornelli. Aè stata inaugurata una grandechere questo piatto-simbolo e il suo impatto sulla cultura asiatica (e non). Nella nostra gallery qui in alto potete dare un’occhiata ad alcune foto scattate all’interno degli ...