Inps - dal 2019 in pensione a 67 anni - dal 2021 aumenti biennali : ecco cosa cambia : Dal 2019 si andrà in pensione di vecchiaia con almeno 67 anni di età se si hanno almeno 20 anni di contributi o con 71 se si ha il primo accredito contributivo dopo il 1996 e si hanno...

Riforma pensioni, oggi 6 aprile. Inps, i nuovi requisiti dal 2019 anche per i lavoratori precoci. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

Pensioni al bivio : meglio passare dall’Inps alla libera previdenza individuale? : Mentre si affilano le armi per disboscare le ultime resistenze nella formazione di un governo che porti alla "coabitazione" tra i 5 Stelle e la Lega, ecco che le sirene delle iperliberiste istituzioni internazionali (Commissione Europea di Bruxelles, Ocse di Parigi, Fmi di Washington) lanciano i loro allarmanti richiami sul nostro sistema Pensionistico:Allungare l'età lavorativa; abolire la quattordicesima mensilità; bloccare ...

Pensione anticipata - rivalutati il lavoro notturno : chiarimenti dall’Inps : Novità e chiarimenti dall’Inps sulla rivalutazione dei turni lavorativi notturni ai fini della Pensione anticipata. L’Istituto ha pubblicato nei giorni scorsi la circolare n. 59/2018, fornendo indicazioni sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 in merito ai requisiti e alla presentazione della domanda di anticipo pensionistico da parte dei lavoratori che svolgono turni notturni. “Tenuto conto della particolare gravosità ...

Riforma pensioni, ultime notizie. Dati Inps, via dal lavoro a 63,5 anni: il commento di Proietti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 2 aprile

Pensioni in cumulo gratuito - dal 20 aprile i primi pagamenti dell’Inps : I pagamenti da parte dell’Inps delle prime Pensioni in cumulo gratuito arriveranno dal 20 aprile. A comunicare la lieta novella è stato lo stesso Istituto dopo aver siglato mercoledì scorso le nuove convezioni con Inarcassa ed Enpam. Il testo firmato, fa sapere l’Inps, è in linea con quello proposto la scorsa settimana alle Casse, all’interno del quale si prevede che i costi di gestione delle pratiche siano divisi in base alla ...

Riscuotevano assegni sociali dall'Inps senza alcun diritto - scoperti e denunciate 5 persone : Pescara - Riscuotevano l'assegno sociale erogato dall'Inps senza averne diritto. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara hanno denunciato per questo motivo 5 persone, che indebitamente percepivano la prestazione sociale, in assenza dei requisiti previsti, per un importo superiore ai 200 mila euro complessivi. L'assegno sociale è corrisposto dall'Inps ai cittadini italiani, comunitari (con ...

Valentina - madre di tre figli beffata dall’Inps : “La mia malattia rara non è riconosciuta” : Valentina è una mamma di 39 anni originaria della provincia di Cremona: nonostante abbia perso il lavoro per colpa della sua malattia rarissima, l'Inps non le ha riconosciuto l'invalidità...Continua a leggere

“Vi racconto la storia di mio figlio Matteo - malato e morto a 26 anni - ignorato dall’Inps” : Matteo Galasso è morto a soli 26 anni dopo una lunga malattia: sua madre Grazia ha raccontato la sua storia, e la beffa subita dopo una visita all'Inps che dopo un tumore alle ossa e un trapianto di cuore ha avuto il coraggio di abbassare dal 100% all'80% la percentuale di invalidità di questo ragazzo.Continua a leggere

BONUS BEBÈ 2018/ Dall'Inps fino a 1.920 euro. Le istruzioni e il modulo SR/163 : BONUS BEBÈ 2018, è arrivato il via libera per presentare le domande all'Inps per avere fino a 1.920 euro l'anno. Importante il modulo SR/163.

BONUS BEBÈ 2018, è arrivato il via libera per presentare le domande all'Inps per avere fino a 1.920 euro l'anno. Importante presentare il modulo SR/163

Vacanze pagate dall'Inps : requisiti e scadenza per partecipare al bando : Vacanze gratis? A quanto pare quest'anno è possibile effettuarle grazie ad un bando introdotto dall'Inps. L'istituto di previdenza mette infatti a disposizione un contributo per un soggiorno da effettuare sia in Italia che all'estero. I mesi in cui si potrà usufruire di tale opportunità sono luglio, agosto e settembre. Il pacchetto offerto dall'Inps regala sia il viaggio in aereo che vitto, alloggio, attività sportive, gite ed escursioni. ...

Malattia e degenza in ospedale : nuovi chiarimenti Inps : L’Inps ha fornito chiarimenti in merito alla Malattia, in particolare alla degenza del lavoratore presso le unità di pronto soccorso ospedalieri e ai certificati necessari. È stato pubblicato il messaggio 9 marzo 2018, n. 1074, contenente le istruzioni operative per una corretta gestione. L’Inps precisa che in molte strutture ospedaliere sono state istituite le strutture semplici di Osservazione Breve Intensiva (OBI) e degenza Breve ...