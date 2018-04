Infrastrutture | Sicilia | al via monitoraggio e prevenzione rischio idrogeologico

Sicilia : Ance - Roma si riprende fondi per Infrastrutture (2) : (AdnKronos) - Ance Sicilia supporta la sua indignazione con una serie di numeri. Il Cipe, evidenzia il presidente di Ance Ragusa Sebastiano Caggia, "ha bloccato i 450 milioni di euro già stanziati dallo Stato per il raddoppio della Catania-Ragusa; è fermo il miliardo di euro destinato al primo compl

Sicilia : Ance - Roma si riprende fondi per Infrastrutture : Palermo, 17 feb. (AdnKronos) - "Se il Sud è al centro dell'agenda politica, come dichiarano tutti gli schieramenti che corrono per le elezioni del 4 marzo, perché allora lo Stato si riprende o blocca i soldi stanziati per costruire infrastrutture che la Sicilia attende da 40 anni?". A chiederselo è