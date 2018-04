Infortunio Schiattarella | tegola Spal | i tempi di recupero

calcioweb.eu

(Di venerdì 6 aprile 2018)– Laè reduce dal pareggio sul campo del Genoa ed adesso si prepara per il fondamentale match contro l’Atalanta. Nel frattempo non arrivano buone notizie per il tecnico Semplici ed in particolar modo sul centrocampista, il calciatore ha accusato una distorsione alla caviglia e sarà costretto a rimanere fermo per circa 20 giorni. Out dunque per la gara contro gli uomini di Gasperini. LEGGI ANCHE –> Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato, per la prossima stagione occhi su Petagna L'articolo: idisembra essere il primo su CalcioWeb.