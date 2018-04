Incendio a San Donato | muore un vigile del fuoco Foto|Video

Incendio in una pizzeria di Giussano : 15 famiglie temporaneamente evacuate : Incendio nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 aprile, attorno alle 2.30, all'interno della pizzeria Tema Bistrot in via Cavera 35, a Giussano. Le fiamme, secondo i primi rilievi, sarebbero ...

Incendio alla Sanac Massa - 3 feriti : ANSA, - Massa , Massa CARRARA, , 28 MAR - Tre operai sono rimasti feriti in un incidente avvenuto stamani alla Sanac del Gruppo Ilva. Un operaio è stato trasportato con ustioni di terzo grado agli ...

Incendio alla Sanac Massa - grave operaio : ANSA, - Massa , Massa CARRARA, , 28 MAR - Un vasto Incendio si è sviluppato all'interno della Sanac, una fabbrica nella zona industriale apuana a Massa , Massa Carrara, che tratta materiale edile ...

Tre intossicati - di cui uno grave nell'Incendio di una palazzina a Sanremo : E' di tre intossicati, per fortuna non in pericolo di vita, tra cui una donna incinta e un militare della guardia costiera, il bilancio di un incendio divampato, verso le 13.15, in un appartamento di ...

Un indagato per l’Incendio della Sacra di San Michele : Un operaio è sott’inchiesta per l’incendio colposo, che ha distrutto il tetto del convento della Sacra di San Michele, la sera del 24 gennaio. Su richiesta della difesa, il pm Vincenzo Pacileo ha deciso di chiedere al giudice per le indagini preliminari una perizia con “incidente probatorio”, che consentirà di evitare la ripetizione di questo lavo...

Reggio Calabria - Incendio nella tendopoli di San Ferdinando. Morta una donna : Solo cenere e detriti rimangono dopo l'incendi che ha devastato la tendopoli di San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria.

Nelle prime ore di stamattina c’è stato un Incendio nella tendopoli di migranti a San Ferdinando - in Calabria : è morta una donna : Nelle prime ore di stamattina si è sviluppato un incendio in una tendopoli per migranti a San Ferdinando, in Calabria. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incendio, che secondo Repubblica ha bruciato circa 200 abitazioni. Una donna è stata The post Nelle prime ore di stamattina c’è stato un incendio nella tendopoli di migranti a San Ferdinando, in Calabria: è morta una donna appeared first on Il Post.

Incendio nella tendopoli di San Ferdinando - un morto : Una persona é morta ed altre due sono rimaste ferite in un Incendio scoppiato la scorsa notte nella tendopoli per migranti di San Ferdinando, nella Piana di Gioia Tauro. Sulle cause sono in corso ...

Reggio Calabria - Incendio nella tendopoli di San Ferdinando. Un morto e due feriti : San Ferdinando , 27 gennaio 2018 - Un incendio scoppiato nella notte nella tendopoli per migranti di San Ferdinando , nella Piana di Gioia Tauro, ha ucciso una persona e ferite altre due. Le cause ...

Incendio nella tendopoli di San Ferdinando - un morto e due feriti : San Ferdinando (Reggio Calabria) - Una persona è morta ed altre due sono rimaste ferite in un Incendio scoppiato nella notte nella tendopoli per migranti di San Ferdinando, nella Piana di Gioia Tauro. ...

Incendio ALLA SACRA DI SAN MICHELE/ Video Torino - Chiamparino : "Si è corso un bel rischio - danni circoscritti" : INCENDIO ALLA SACRA di San MICHELE, Video: Val di Susa, domate le fiamme sul tetto del convento simbolo in Piemonte. Le ultime notizie sul rogo avvenuto nell'abbazia che ispirò Umberto Eco(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 18:45:00 GMT)

Incendio alla Sacra di San Michele - Chiamparino : “Danni contenuti” : Incendio alla Sacra di San Michele, Chiamparino: “Danni contenuti” Il presidente della Regione Piemonte: “Individuate nei fondi europei risorse abbondantemente capienti per far fronte” alle riparazioni Continua a leggere L'articolo Incendio alla Sacra di San Michele, Chiamparino: “Danni contenuti” sembra essere il primo su NewsGo.

Incendio Sacra San Michele : i danni sono ingenti - ma nessun bene storico-artistico è andato distrutto : Umberto Eco vi ha ambientato Il nome della Rosa, best-seller da cui è tratto l'omonimo film di successo, con Sean Connery protagonista. E proprio come la fervida immaginazione dello scrittore aveva immaginato, questa sera un Incendio è divampato alla Sacra di San Michele, il monumento simbolo della Regione Piemonte alle porte della Val di Susa. Non nella biblioteca, come nella finzione, ma sul tetto del convento situato ai piedi ...

Incendio ALLA SACRA DI SAN MICHELE/ Video Val di Susa - spente fiamme su tetto convento : salve opere d'arte : INCENDIO ALLA SACRA di San MICHELE, Video: Val di Susa, in fiamme il tetto del convento simbolo del Piemonte. Le ultime notizie sul rogo.