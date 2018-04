optimaitalia

: Imminente Oreo su Samsung Galaxy Note 8 Vodafone? Aggiornamento no brand non pervenuto - wordweb81 : Imminente Oreo su Samsung Galaxy Note 8 Vodafone? Aggiornamento no brand non pervenuto - OptiMagazine : Imminente #Oreo su #SamsungGalaxyNote8 Vodafone? Aggiornamento no brand non pervenuto - infoitscienza : Samsung Galaxy S7 e S7 Edge, rilascio di Android Oreo 8.0 imminente? -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Una buona notizia per i possessori di un, decisamente meno per gli italiani in possesso di un esemplare del phablet top di gamma 2017 nonizzato. Nel caso dell'operatore segnaliamo come, per stessa dichiarazione dell'azienda, dovrebbe essere praticamenteil passaggio ad Android 8.0. Per il secondo fronte, purtroppo, tutto tace.Procediamo con ordine: attraverso il forum ufficiale, nella sezione dedicata proprio agli aggiornamenti software, ecco che viene indicato come nel corso della settimana corrente sia previsto l'del8 a. Siamo già a venerdì 6 aprile a dire la verità ma possiamo desumere che, se non nel weekend, il rilascio sia pronto a far capolino fra qualche giorno. Il vettore in effetti è stato quasi sempre fedele alle sue dichiarazioni attraverso i suoi canali, perché non credergli anche ...