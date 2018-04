Immigrati | Trump manda la Guardia nazionale lungo il confine con il Messico

Immigrati - l'idea di Trump : quote di espulsioni per ogni giudice : Uno dei punti fondamentali dell'agenda di Donald Trump è la regolamentazione dell'immigrazione, partendo dall'espulsione di chi non ha titolo per restare negli Stati Uniti. Visto che non è sufficiente un ordine esecutivo né una nuova legge, la Casa Bianca intende muoversi sul fronte giudiziario, velocizzando le procedure di espulsione (e di conseguenza facendone di più). Ne parla il Washington Post, che fa riferimento ad alcune direttive emanate ...

Trump fa causa alla California : “Protegge gli Immigrati”. Sotto accusa le “leggi santuario” del governatore Brown : Il Dipartimento di Giustizia statunitense fa causa alla California e al suo governatore democratico Jerry Brown, accusato di opporsi all’agenda del presidente americano Donald Trump sul fronte dell’immigrazione attraverso le cosiddette “leggi santuario“, tre provvedimenti considerati incostituzionali varati negli ultimi mesi in concomitanza con la stretta sugli immigrati. Queste leggi vanno a sostegno delle città che si ...

Leggi immigrazione : Trump contro la California che protegge gli Immigrati : Il dipartimento della Giustizia ha deciso infatti di fare causa allo Stato più popoloso dell'Unione che si oppone alle politiche del presidente repubblicano in fatto di repressione degli immigrati illegali

Trump : niente più status di protezione per gli Immigrati dai paesi "cesso" Video : Non finiscono mai le cadute di stile per il Presidente degli #Stati Uniti d'America, Donald Trump, destinato ormai [Video] a collezionare magre figure fino a conclusione del proprio mandato, iniziato pochi mesi fa. Nelle scorse ore il Capo di Stato americano ha incontrato nello Studio Ovale alcuni membri del Congresso l'organo legislativo del Governo federale degli Stati Uniti d'America. Durante l'incontro uno dei temi trattati dai presenti era ...

Trump shock : no Immigrati da cesso Paesi : 04.08 Trump 'shock' durante un incontro nello Studio Ovale con alcuni membri del Congresso. a chi gli chiedeva di riconsiderare la decisione di togliere lo status di protezione a migliaia di immigrati da Haiti, El Salvador e da alcuni Paesi africani il tycoon avrebbe risposto: "Perché gli Usa dovrebbero avere tutta questa gente che arriva da questo cesso di PPaesi?". Lo riporta il WP citando alcuni dei presenti.Trump avrebbe aggiunto ...

