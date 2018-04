Il team autore di 1-2 Switch e Miitopia ha realizzato il software di Nintendo Labo

eurogamer

(Di venerdì 6 aprile 2018) L'idea alla base diè qualcosa di assolutamente inedito, ma in molti si sono sempre chiesti chi si è effettivamente occupato della parte più classica del progetto, quella, che include i tanti minigiochi con cui interagire grazie ai kit di cartone. Come segnala MyNews,ha recentemente rivelato che a lavorare suldiè stato lo stessodi 1-2, l'EPD Production Group No. 4. Gli sviluppatori hanno colrato con Tsubasa Sakaugchi, storico co-creatore di Splatoon, che per concentrarsi suha scelto di non occuparsi di Splatoon 2.sarà disponibile dal prossimo 27 aprile ovviamente in esclusiva per. Vi eravate mai chiesti chi stesse lavorando alla partedi? Siete felici dell'attenzione che Sakaugchi ha dato al progetto? Read more…