Il survival horror The Forest uscirà dall' Early Access di Steam il prossimo 30 aprile

A Quiet Place : silenzio e morte nel nuovo survival horror che è già cult : Un mondo talmente silenzioso e vuoto da apparire abbandonato e privo di ogni speranza, ma che in realtà nasconde l'amore e la forza di chi non può e non vuole arrendersi. Non è un caso che il regista/...

Remothered Tormented Fathers : il survival horror arriverà anche su Nintendo Switch : Remothered Tormented Fathers, il survival horror di Darril Arts, diretto da Chris Darril e sviluppato dal team italiano Stormind Games ha debuttato da poco su Steam e, a quanto pare, il titolo approderà anche su Nintendo Switch.Come riporta Nintendoeverything, Il sito giapponese Game Watch, dopo aver visto il titolo alla GDC questa settimana, ha confermato che una versione per Nintendo Switch è in sviluppo.Per chi non lo sapesse, Remothered: ...

Rimandata l'uscita del survival horror Agony : Il survival horror in prima persona di Madmind Studio, realizzato con Unreal Engine 4, Agony, doveva approdare su Steam il 30 marzo. Tuttavia, dopo la pubblicazione dei requisiti di sistema, il team ha annunciato che il gioco è stato posticipato e, al momento, non è stata comunicata una nuova data di uscita.Ecco l'annuncio degli sviluppatori riportato da DSOGaming:"Purtroppo dobbiamo informarvi che il 30 marzo non sarà la data di uscita. Vi ...

Svelati i requisiti di sistema della versione PC di Agony - il survival horror di Madmind Studio : Bisogna risalire al mese di dicembre dello scorso anno per ritrovare notizie riguardanti l'interessante survival horror di Madmind Studio, Agony, ovvero quando fu pubblicato l'ultimo trailer dedicato a uno dei personaggi chiave di questa avventura.Oggi, il progetto dello Studio formato da talenti già noti per il loro lavoro su The Division e The Witcher 3, torna sotto i riflettori con la pubblicazione dei requisiti di sistema minimi e ...

Annunciato The Black Out Club - survival horror cooperativo dagli autori di BioShock e Dishonored : Question, lo studio di sviluppo indipendente composto da alcuni veterani dell'industria dei videogiochi, ha appena Annunciato The Blackout Club, un survival horror cooperativo a quattro giocatori attualmente previsto per PS4, Xbox One e PC e in arrivo nel 2019.Come riporta Polygon, nel gioco prenderemo i panni di quattro adolescenti alla ricerca di un loro amico misteriosamente scomparso, che dovranno visitare "un dedalo di cunicoli sotterranei ...