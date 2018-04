“Il prof mi ha picchiata” | papà prende a pugni docente ipovedente e lo manda in ospedale

Spia russa uccisa in Gran Bretagna - nessun agente : “Il gas era nel profumo della figlia” : La sostanza tossica potrebbe essere stata messa di nascosto nella valigia della giovane a Mosca prima che la ragazza partisse per la Gran Bretagna. L'ipotesi è al vaglio degli indurenti mentre la tensione politica tra i due Paesi è alle stelle con accuse dirette e repliche stizzite.Continua a leggere

“Il tumore al cervello di mio figlio”. La famosa conduttrice racconta tutto per la prima volta. Il ragazzo stava male - pensava che non fosse nulla. Ma quella vocina insistente le ha detto di approfondire : “La diagnosi è stata devastante”. Poi l’appello : “Non sottovalutate questi sintomi” : Un adolescente come tanti, un po’ svogliato e pigro e con poca voglia di studiare. Così appariva Freddy agli occhi dei suoi genitori che da principio erano solo un po’ preoccupati per il suo andamento scolastico e dunque per il suo futuro. Ma la realtà si è rivelata ben diversa. La madre Philippa Forrester, nota conduttrice televisiva inglese ma da anni residente negli Stati Uniti, ha deciso di raccontare la storia del ragazzo ...