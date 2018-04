Il producer di Far Cry 5 sarà a capo di un nuovo studio Ubisoft a Winnipeg

eurogamer

(Di venerdì 6 aprile 2018) Ildidiretto daldi Far Cry 5, Darryl Long, riporta IGN.Si tratta del del terzodella società aperto in poche settimane: gli uffici diospiteranno un team di 100 persone entro i prossimi 5 anni, e loin questione si dovrà occupare di come rendere i giochii migliori open world sulla piazza.L'obbiettivo dunque è quello di fare ricerca e sviluppo nellodi, per aumentare la qualità dell'open world offerto dai titoli. Si lavorerà dunque anche sui principali trilpa A in arrivo, sembra proprio chevoglia fare dell'open world il suo marchio di fabbrica.Read more…