Il principe cerca moglie | cast | trama e curiosità della commedia con Eddie Murphy

Nikolai di Danimarca - il principe cerca lavoro : Dopo il debutto sulle passerelle di Burberry lo scorso febbraio, il principe Nikolai di Danimarca ci ha preso gusto: eccolo posare per le sue prime foto, realizzate per il book con il quale la Scoop Models, agenzia con sede a Copenhagen, andrà in giro a promuovere il suo fiore all’occhiello, non per niente inserito in una categoria a parte del sito: “Special Arrangement”. 1 metro e 84, taglia 46, piede 43, occhi verdi e capelli castani: questa ...