Il presidente dell' Atletico Madrid | ' Dybala? L' ho visto giocare una volta sola'

Mattarella - consultazioni elettorali/ Il presidente della Repubblica prende tempo : Di Maio a bocca asciutta : Mattarella, "ora nuove consultazioni": Luigi Di Maio, "contratto di Governo con Martina o Salvini", ma il Pd chiude e la Lega sta con Silvio Berlusconi.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 12:37:00 GMT)

Arrestato Fabrizio Gatti - ex presidente della finanziaria Finpiemonte : Arrestato Fabrizio Gatti, ex presidente della finanziaria Finpiemonte Tre le ordinanze di custodia cautelare. L'accusa per tutti è di peculato. L'inchiesta, avviata nei mesi scorsi, parla di ammanchi milionari. Gli accertamenti riguardano, in particolare, bonifici a soggetti terzi privi di apparente ...

Marcello Nicchi - presidente dell’Aia/ “Arbitri minacciati con pallottole - Di Bello in tribunale per un rigore" : Marcello Nicchi, parla il presidente dell’Aia: “Arbitri minacciati con pallottole, Di Bello in tribunale per un rigore". La denuncia del numero uno dell’associazione dei fischietti(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 15:28:00 GMT)

Brasile - l’ex presidente Lula a un passo dal carcere per corruzione. Respinta la richiesta di sospensione della pena : l’ex presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva dovrà andare in carcere. È quanto ha deciso il Tribunale supremo federale del Paese dopo un’udienza fiume di oltre dieci ore. A pesare sulla risoluzione sfavorevole per il leader del Partito dei lavoratori, condannato a 12 anni per corruzione passiva e riciclaggio, è stato il voto della magistrata Rosa Weber. Lula si era rivolto alla più alta corte del Brasile per fare richiesta di ...

Il candidato dell’opposizione Julius Maada Bio è stato eletto presidente della Sierra Leone : Il candidato dell’opposizione Julius Maada Bio è stato eletto presidente della Sierra Leone, dopo aver vinto il ballottaggio con circa il 52 per cento dei voti. Il candidato del partito di governo, il ministro degli Esteri uscente Samura Kamara, ha ottenuto The post Il candidato dell’opposizione Julius Maada Bio è stato eletto presidente della Sierra Leone appeared first on Il Post.

Brasile - via libera della Corte suprema all'arresto di Lula : l'ex presidente deve scontare 12 anni : Lula da Silva può adesso essere incarcerato per scontare la pena che gli è stata inflitta per corruzione e riciclaggio. Come previsto dagli osservatori, la decisione è stata presa con una maggioranza risicata: 6 voti contro 5

Casellati cancella la 'rivoluzione' della Boldrini : "Mi faccio chiamare il presidente" : Colpo di spugna sulla rivoluzione "al femminile" introdotta dall'ex presidente della Camera Laura Boldrini: il presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati a 'Matrix' su Canale 5 ha ribadito come...

Crimi presidente della commissione speciale in Senato che si occuperà del Def. Il Pd protesta : “Metodo acchiappatutto” : Il Senatore del M5s Vito Crimi è stato eletto con 19 voti (su 27) presidente della commissione speciale di Palazzo Madama. La commissione del Senato si insedierà martedì, dopo il voto dell’Aula per la sua istituzione. I vicepresidenti della commissione speciale saranno Giacomo Caliendo (Forza Italia) e Erica Rivolta (Lega) eletti rispettivamente con 9 e 12 voti. Segretari, infine, sono stati eletti Simona Malpezzi del Pd e Giovambattista ...

Crimi presidente della commissione speciale in Senato che si occuperà del Def : Il Senatore del M5s Vito Crimi è stato eletto con 19 voti presidente della commissione speciale di Palazzo Madama. Il nome più accreditato, fino a poche ore prima, era quello di Barbara Lezzi, anche lei eletta con i Cinquestelle, ma il suo nome è stato depennato dalla lista indicata dal gruppo parlamentare grillino. La commissione speciale dovrà occuparsi delle questioni urgenti che passeranno dal Parlamento in attesa della formazione del ...