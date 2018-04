“Il mio cane è posseduto”. Follia contro l’animale : convinta di una tesi assurda - ecco cosa fa la padrone al suo “amico” a quattro zampe. Un gesto sconsiderato - dettato da una motivazione ancor più inspiegabile : Una scena di violenza inaudita, un gesto apparentemente sconsiderato e brutale dietro il quale si nasconde una realtà ancora più folle, fatta di fragilità e paranoie, di dolori mai superati che hanno spinto questa ragazza a macchiarsi di un crimine orribile. A raccontare la vicenda, che ha scioccato gli utenti sui social di tutto il mondo, è la Nbc. Protagonista una ragazza di 28 anni di nome Noel G. Moor, che vive nella città di ...

Il cane più buono del mondo. Lettera al mio amico blu : Mi hai fatto sentire la persona più speciale di questo mondo. Grazie per sempre amico mio. ILARIA BIASION , Libero,

“Ho fatto clonare il mio cane - ecco il risultato”. La rivelazione choc della star. Mostra le foto dei suoi nuovi cuccioli e spiega il perché di quel gesto - non raro ultimamente - che sta dividendo il mondo : Di notizie strane, in queste ultime settimane, se ne sono lette tante in rete. quella che forse ancora mancava nella vostra collezione personale, però, riguarda molto da vicino una vip molto famosa in tutto il mondo, vincitrice di ben due Premi Oscar, che in un’intervista rilasciata alla testata Variety ha ammesso di aver fatto clonare la propria cagnolina prima che morisse così da avere ora due nuove cucciole. Protagonista della ...

"Ho fatto clonare due volte il mio cane" : Barbra Streisand ha clonato il suo cane prima che morisse. Non una, ma due volte. Lo ha rivelato la cantante stessa in un'intervista pubblicata ieri da 'Variety'. L'amica a quattro zampa della Streisand, un Coton de Tulear, cane di piccola taglia, di nome Samantha, è morta l'anno scorso.Dalla sua clonazione sono nate Miss Violet e Miss Scarlett. Streisand, 75 anni, non ha fornito dettagli sul processo scientifico, ma ha detto di aver ...

Lorenzo Crespi / Ospite a Domenica Live? I messaggi criptici : “Il mio cane non lo lascio solo nemmeno morto!” : Lorenzo Crespi Ospite a Domenica Live? L'attore siciliano lancia messaggi criptici che non ci fanno capire se sarà in studio da Barbara d'Urso oppure no. Ecco le ultime.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 12:24:00 GMT)

Gettato nel camion dei rifiuti - cane si salva dalle lame : Un cucciolo di cane, abbandonato in un bidone dell'immondizia, è finito in un camion per la raccolta dei rifiuti nel Qeensland, in Australia. L'animale è riuscito a scampare alla...

Dopo la morte di Buddy - Alessandra Amoroso adotta un cane : “Sarà il mio nuovo bambino” : Ad appena due mesi dalla scomparsa del suo caro Buddy, Alessandra Amoroso adotta un cane che ha scelto tra gli ospiti del canile di Bitonto. I fan avevano partecipato al dolore per la perdita del suo amico a quattro zampe, che da poche ore ha un suo erede di colore bianco. L'artista sarebbe arrivata a lui grazie a un annuncio comparso sul web e pubblicato dal canile di Bitonto della Cooperativa Tasha. Alessandra Amoroso ha quindi ...

Sanremo - Vincono Ermal Meta e Fabrizio Moro - davanti a Lo Stato Sociale - terza Annalisa. A Ron il premio della critica. Mikrkoeilcane miglior testo. Pausini incanta con Baglioni in "Avrai". Favino - monologo in lacrime : ? I vincitori del Festival di Sanremo 2018 sono Ermal Meta e Fabrizio Moro con "Non mi avete fatto niente". Erano i vincitori annunciati, durante le serate del Festival hanno avuto una...

Sanremo 2018 : Mirkoeilcane vince il premio ‘Mia Martini’ - un brano critico e dunque non ‘demoscopico’ : di Giulio Scarantino Nel mezzo di un festival che sottolinea sempre più la fantastica carriera di Baglioni ed esalta sempre meno gli inediti dei partecipanti. Ormai in un chiaro capovolgimento di prospettive, dove la competizione tra i cantanti è solo elemento secondario di uno spettacolo d’intrattenimento costituito da gag, duetti, canzoni di Baglioni e ospiti di spicco. Un inevitabile e non biasimabile tentativo di assecondare i ...

Mirkoeilcane a Sanremo 2018 premio della Critica come Bersani e Silvestri : “Mi scrivono giovani che prima erano razzisti” : Aveva il brano certamente più impegnato di quest'edizione e ha meritatamente portato a casa il premio della Critica: Mirkoeilcane a Sanremo 2018 ha presentato un pezzo di cui è unico autore e che mette in musica il racconto di un viaggio della speranza e della morte visto con gli occhi di un bambino. Il tema della strage dei migranti ha trovato con Stiamo tutti bene uno spazio importante sul palco dell'Ariston, ottenendo il premio della ...

