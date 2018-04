Il mio addestramento con i parà della Folgore

gqitalia

(Di venerdì 6 aprile 2018) Livorno, 06.45 del mattino. Il sole è appena sorto ma eccoli già lì pronti, schierati, elmetto in testa e arma individuale in pugno: sono i volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) dell’Esercito Italiano che aspirano ad indossare il basco amarantoBrigata, cimentandosi in un iter di(modulo KS) che ha pochi eguali nelle Forze Armate. I volti tirati, gli occhi stanchi ma ancora forza nelle gambe: corrono da un lato all’altrocaserma con l’equipaggiamento addosso, senza mai fermarsi. Cosa li spinge a sostenere una prova così ardua? Per capirlo ho fatto una scelta radicale: calarmi nei loro panni e vivere, per qualche giorno, in mezzo a loro. La vestizione. “Parte dell’equipaggiamento che riceverà non è più in uso, ma viene comunque sfruttato perché l’allievo impari velocemente a sopportare stress e disagi”. E in effetti, una volta vestito, ...