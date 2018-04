Il giovane Marx al cinema | lo vedano soprattutto i suoi odierni traditori

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 aprile 2018) Mi permetto di caldeggiare a tutti la visione di una pellicola che esce in Itala in questi giorni. Anche chi non ha mai letto un sol rigo di Carloe Federico Engels, vada altografo a vedere il film Il. Si tratta di una pellicola che ricostruisce con perizia e acribia, sia pur perfettibili, la vita e il Denkweg, il “cammino di pensiero”, del: la genesi del suo pensiero dinamitardo e le perigliose vicende che caratterizzano la sua esistenza, sregolata ed essa stessa vocazionalmente ribelle. Può essere una buona maniera per approssimarsi a questo gigante del pensiero filosofico e politico moderno: per poi leggerne le opere e, in tal guisa, decodificare la società odierna, che non ha cessato di essere infetta dalle patologie a suo tempo denunziate e combattute da. Come anche ho provato a mostrare nel mio libro Bentornato!, dopo il 1989 v’è più ...