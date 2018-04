IL COMMISSARIO MONTALBANO-IL GIOCO DEGLI SPECCHI Replica su Rai 1 il film con Luca

Il COMMISSARIO MONTALBANO in tv : Il gioco degli specchi - 6 aprile 2018 : Anche di venerdì continuano le repliche dei più belli episodi del Commissario Montalbano con Luca Zingaretti in prima serata su Rai 1 Il Commissario Montalbano diretta e streaming Non è un lunedì ma è come se lo fosse per Il Commissario Montalbano che questa settimana raddoppia il suo appuntamento con le repliche in prima serata su Rai 1. Stasera in tv, venerdì 6 ...

Il COMMISSARIO MONTALBANO indagherà in Friuli : a fine aprile le riprese : Che il commissario Montalbano lasci la sua amata Sicilia è un evento davvero raro, ma questa volta il personaggio interpretato da Luca Zingaretti e nato dalla penna di Andrea Camilleri volerà in ...

Cambio programmazione per Il COMMISSARIO MONTALBANO - su Rai1 il 6 aprile aspettando La Corrida : Cambio programmazione per Il Commissario Montalbano. In via del tutto eccezionale, le repliche dell'amata serie con Luca Zingaretti raddoppiano per questa settimana: dopo la puntata trasmessa lunedì, domani 6 aprile, Rai1 manderà in onda un nuovo appuntamento dal titolo "Il gioco degli specchi." A quanto pare, come accade con Don Matteo 11, le cui puntate sono state dimezzate per coinvolgere maggior pubblico e incrementare gli ascolti, Rai1 ...

Il COMMISSARIO MONTALBANO - in onda la replica de ‘Il gioco degli specchi’ : Il Commissario Montalbano riparte dopo lo stop forzato dovuto al lutto per la scomparsa improvvisa di Fabrizio Frizzi venerdì 6 aprile a partire dalle 21.25 su Rai1. Le avventure del Commissario siciliano ricominciano con una replica di un episodio risalente al 2013 nonché il ventiquattresimo della storia televisiva del personaggio inventato dallo scrittore Andrea Camilleri: Il gioco degli specchi. LEGGI: Camilleri: ‘Il successo di ...

I Segreti di Castelmonte di Cinzia TH Torrini si unisce a L’Allieva 2 e a Il COMMISSARIO MONTALBANO nell’autunno Rai : I Segreti di Castelmone di Cinzia TH Torrini sarà tre le fiction che vedremo il prossimo autunno, salvo cambiamenti dei palinsesti, proprio insieme a L'Allieva 2 e ai nuovi episodi de Il Commissario Montalbano. Tutto rimandato alla prossima stagione televisiva, quindi, visto che ormai il dato è tratto e a chiudere l'anno 2017-2018 saranno La mafia uccide solo d'estate 2, Rocco Schiavone 2 e la nuova Capitano Maria. Poche altre sorprese si ...

Ascolti tv - per la replica de Il COMMISSARIO MONTALBANO oltre 6 - 5 milioni di telespettatori : Anche a Pasquetta Il Commissario Montalbano, con la replica de “Il sorriso di Angelica”, conquista la prima serata. La fiction ha fatto registrare su Rai1 6 milioni 575mila telespettatori (28.3% di share), risultando il programma più visto della giornata. Ascolti tv prime time La serata prevedeva su Italia 1 Emigratis che è stato visto da 2 milioni 108mila telespettatori (10.23% di share). Su Canale 5 Exodus – Dei e Re ha ...

Il COMMISSARIO MONTALBANO anticipazioni Il sorriso di Angelica (2 aprile) : Il Commissario Montalbano anticipazioni – Il sorriso di Angelica è la puntata della fiction proposta da Rai 1 per la sua prima serata di lunedì 2 aprile 2018. Il sorriso di Angelica vede Il Commissario Montalbano alle prese con la paura di invecchiare e con la decisione a rimettersi in gioco grazie al fascino di una giovane donna. La trama affronta per la prima volta il tema del tradimento grazie al duplice punto di vista del protagonista ...

Il COMMISSARIO MONTALBANO - ‘Il sorriso di Angelica’ torna in replica : Lunedì 2 aprile alle 21.25 su Rai 1 per la gioia dei telespettatori italiani c’è una replica della fiction campione d’ascolti che vede protagonista Luca Zingaretti: il commissario Montalbano questa volta è accompagnato dalla splendida Margharet Madè (definita la nuova Sophia Loren) va in onda con la puntata Il sorriso di Angelica. Montalbano: il sorriso di Angelica, scatti dal set ...

Analisi Auditel : Il COMMISSARIO MONTALBANO fra Il Segreto ed Emigratis : La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva del Tg1 che scorre fra il 30 ed il 25% di share, con la curva del Tg5 fra il 15 ed il 20% di share. La curva nera del Tg La7 è attorno al 6%, mentre la linea rossa del Tg2 tocca la soglia del 14% di share. La sfida dell'access time vede al comando la curva di Striscia la notizia che tocca il 25% con la curva del Commissario Montalbano che è subito sotto.Prima serata con la curva del ...

IL COMMISSARIO MONTALBANO - RAI 1/ La piramide di fango con Luca Zingaretti : info streaming (oggi - 26 marzo) : Questa sera, lunedì 26 marzo, alle 21.30 su Rai 1 va in onda in replica "La piramide di fango", episodio della decima stagione della serie "Il COMMISSARIO MONTALBANO".(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 19:58:00 GMT)

Cast - personaggi e curiosità su La piramide di fango de Il COMMISSARIO MONTALBANO : trama episodio 26 marzo : Conosciamo Cast, personaggi e curiosità su La piramide di fango, episodio in replica de Il Commissario Montalbano, che Rai1 ripropone stasera 26 marzo, dopo lo straordinario successo delle nuove puntate della fiction trasmesse quest'anno. La prima rete italiana trasmette un nuovo appuntamento con il cavallo di battaglia Di seguito, la trama dell'episodio. Un uomo seminudo viene ritrovato morto all'interno di una grossa tubatura della ...