Il Codice privacy è abrogato e il Regolamento Ue non si può applicare Abbiamo scherzato

(Di venerdì 6 aprile 2018) “Tutto dovrebbe essere reso il più semplice possibile, ma non più semplicistico”: questa citazione di Albert Einstein racchiude un principio essenziale che il Legislatore, alle prese con l’adeguamento del quadro normativo nazionale in materia di protezione dei dati personali, avrebbe dovuto tener presente, al pari del principio di accountability, ossia della “responsabilizzazione”, parola d’ordine del GDPR e l’unica, reale rivoluzione contenuta nello stesso. A ben vedere è proprio la responsabilizzazione del nostro Legislatore ad essere venuta a mancare in un momento storico cruciale per la protezione dei dati personali sulla cui circolazione e aggregazione incessanti si fonda ogni moderna forma di interazione tecnologia e sociale. Ildell’Unione europea 2016/679 (in seguito GDPR – General Data Protection Regulation), emanato oltre 20 anni dopo la ...