Il Club delle Prime Mogli | Alta Fedeltà | Il diritto di Contare | sempre più film diventano

EU-ASE e Kyoto Club si appellano al Ministro Calenda : 48 ore perché la saggezza prevalga a tutela delle imprese italiane - cambiando la posizione italiana in Europa in favore dell’efficienza energetica. : In una lettera al Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda , firmata da Monica Frassoni, Presidente Di European Alliance To Save Energy, Kyoto Club e EU-ASE chiedono al titolare di Via Molise di assumere una posizione favore vole sulla Direttiva sull’ Efficienza Energetica (EED) e sul Regolamento sulla Governance dell’Unione Energetica 2030 per guidare la transizione energetica dell’UE. Il 14 febbraio prossimo il Consiglio dei ...

Volley femminile - Serie A1 : aumenta l’obbligo delle italiane in campo? I Club minacciano di rinunciare alle Coppe Europee! : Braccio di ferro importante nella pallavolo italiano. I club di Serie A1, guidati da Conegliano (attuale capolista), hanno minacciato seriamente di non scendere in campo in Europa la prossima stagione se la Lega deciderà davvero di ridurre il numero di straniere per ogni club. Attualmente una squadra può schierare contemporaneamente massimo quattro atlete non italiane ma si vuole ridurre ulteriormente questo numero (si parla di 3) in modo che le ...