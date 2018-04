«Il centrodestra andrà unito al Colle»

Consultazioni - Berlusconi : "Il centrodestra andrà unito al Quirinale" : "Alle prossime Consultazioni il centrodestra si presenterà unito con Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi ". Lo ha annunciato il leader di Forza Italia in una nota, accogliendo la proposta del segretario della Lega di recarsi al Quirinale con una delegazione unica per contribuire alla formazione del nuovo governo.

