Il carciofo alla giudia fa litigare gli ebrei Non è casher | è impuro

(Di venerdì 6 aprile 2018) Proibito o no? Intorno al, uno dei simboli della più antica gastronomia ebraico-romana, è in atto una disputa sulla liceità dal punto di vista delle regole alimentari religiose ebraiche (ut).Secondo il quotidiano Haaretz, il rabbinato israeliano ritiene ilnella sua versionenon '', quindi proibito, e ne vuole vietare l'importazione in Israele, dove non sono pochi i ristorantiche lo elencano nel menù. Per fonti della comunità ebraica romana invece la 'guerra del' adombrata dal quotidiano semplicemente "non esiste", perché la specificità del piatto ebraico-romano evita qualsiasi rischio di impurità. Il punto in questione è che nei carciofi potrebbero essere presenti piccoli vermi o parassiti che rendono la pianta erbacea 'proibita' in base alle rigide ...