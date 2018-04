Il Capo dello Stato Mattarella a Genova

Verso un nuovo Governo - le consultazioni del Capo dello Stato : Quale sarà l'esito delle consultazioni? Un Governo all'altezza della situazione, che sappia rispondere alle esigenze dei cittadini: questo l'obiettivo del Capo dello Stato Sergio Mattarella che alle 10 di...

M5S - Di Maio incontra i neoeletti al Senato 'Dei ministri parleremo con il Capo dello Stato' : Luigi Di Maio arriva di pessimo umore, all'assemblea dei Senatori del Movimento 5 stelle indetta per stamattina al Senato. Non vuole commentare l' intervista di Beppe Grillo a Repubblica , quel 'non ...

Milano-Sanremo 2018 - Nibali nella storia : vittoria Capolavoro dello squalo di Messina - InfoOggi.it : Milano-Sanremo amara ancora una volta, invece, per il campione del mondo Peter Sagan, che quest'anno ha chiuso sesto, dopo due secondi posti e qualche quarto posto. Memorabile Nibali

Berlusconi : Il Capo dello Stato scelto dai cittadini. Il referendum è già pronto : Milano - C’è aria di vittoria per Forza Italia e il Teatro Manzoni fa il tutto esaurito per Silvio Berlusconi anche in una domenica mattina gelida, sala stracolma con gente in piedi e centinaia di persone fuori a seguire sul maxischermo nella hall («Non è colpa mia, sono loro che sono venuti in troppi» scherza un Cavaliere in formissima, che tiene banco per oltre due ore di intervento-fiume). Il leader carica gli ...

Berlusconi : "Il Capo dello Stato scelto dai cittadini. Il referendum è già pronto" : ... 'protagonisti della vita vera, uomini dell'impresa, della managerialità, delle professioni, della cultura' , ma esclude i professori universitari, 'non capiscono l'economia, come Monti', , perché ...

Berlusconi : “Pronto un referendum per l’elezione diretta del Capo dello Stato” : Berlusconi: “Pronto un referendum per l’elezione diretta del capo dello Stato” Il leader di Forza Italia a Domenica Live: “Ci saranno consultazioni anche contro i cambi di casacca in Parlamento e per impedire i ricorsi dopo una assoluzione in primo grado” Continua a leggere L'articolo Berlusconi: “Pronto un referendum per l’elezione diretta del capo dello Stato” sembra essere il primo su NewsGo.

Berlusconi : 'Pronto un referendum per l'elezione diretta del Capo dello Stato' : Secondo Berlusconi "siamo sotto una oppressione fiscale, burocratica, giudiziaria: dobbiamo uscirne per tornare ad essere cittadini di un paese democratico, libero". "L'attuale fotografia dell'Italia ...

Lavoro - Capone : "Da Ig Metall modello virtuoso" : 'E' un accordo ancora utopico per l'Italia che da sempre è poco smart e ricettiva nei confronti di quelle che sono le esigenze dei lavoratori. Certo, le congiunture economiche del nostro Paese sono ...

Poteri speciali - Tim ricorre al Capo dello Stato. Recchi lascia le deleghe : Tim non lascia correre ma - a ridosso della scadenza dei termini - decide di presentare un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro l'esercizio del cosiddetto "golden power", i ...