Il bambino morto di morbillo a Catania e le minacce della Cina a Trump Le notizie del

Catania - bambino di 10 mesi morto per il morbillo. “Troppo piccolo per vaccino. Per questo facendoli si protegge la comunità” : Un’altra morte per morbillo a Catania. A poco più di una settimana da Maria Concetta Messina, ragazza di 25 anni, un bambino di 10 mesi è morto stamattina all’ospedale Garibaldi della città siciliana per complicanze legate alla malattia infettiva. Il piccolo era stato ricoverato ad Acireale e poi trasferito da due giorni a Catania per l’aggravarsi delle condizioni respiratorie e cardiocircolatorie. “Il paziente non era nell’età ...

“Mio figlio è morto - voglio dirvelo io”. Lutto devastante per il campione. Aveva solo 5 anni il suo bambino. L’annuncio straziante e subito il cordoglio sui social : “Ciao campione…” : “Mio figlio è morto. Credo debba essere io a darvi questa brutta notizia, in segno di gratitudine per tutte le dimostrazioni di sostegno e di affetto ricevute da parte vostra. Se n’è andato in pace, consapevole della missione che ha compiuto in questi cinque anni di vita. Ciao campione”. Così, con queste parole pubblicate sul suo profilo Twitter, l’ex campione fa l’annuncio più duro e più straziante di tutti. ...

Incidente di Tronzano - le vittime diventano tre. Morto anche il bambino di 5 anni : Non ce l'ha fatta Stanislas Nguemeni, 5 anni, il bambino rimasto coinvolto insieme al padre e alla sorellina più grande in un terribile Incidente stradal e a Tronzano Vercellese mentre la famiglia ...

bambino di 4 anni - sonnambulo - esce di casa nella notte : ritrovato morto per assideramento in Siberia : Aveva appena 4 anni, ed è stato il sonnambulismo ad ucciderlo. Bogdan ha aperto nel sonno la porta di casa, era notte ed era in Siberia. La madre, Maria, di 27 anni, si è svegliata alle prime ore dell'alba senza vedere il suo Bambino. Ha cercato in tutta la casa, chiamandolo senza ottenere risposta. Poi si è accorta della porta sul retro aperta, e quando ha visto le piccole orme nella neve, quel terribile presentimento ha ...

I genitori lo rimproverano - lui si suicida : morto un bambino di Brescia Video : Le pagine di cronaca di quest'oggi si tingono di nero a causa di una nuova ed inaspettata tragedia famigliare che ha come sfondo la cittadina di Travagliato, in provincia di Brescia. Qui un #bambino di 8 anni si è impiccato in to ad un #rimprovero da parte del padre e della madre; nessuno si sarebbe aspettato una reazione di questo tipo e soprattutto così drastica, tanto che i carabinieri e la procura di Brescia hanno aperto le indagini al fine ...