I servizi segreti turchi hanno arrestato e riportato in Turchia 80 cittadini sospettati

Ambasciatore russo a Londra : caso Skripal è provocazione dei servizi segreti - : "Si rifiutano di collaborare con noi, non ci forniscono fatti. Questo ci porta alla conclusione che si tratta di una provocazione dei servizi segreti", ha detto Yakovenko. L'Ambasciatore russo ha ...

Mafia : legale Riina - processo trattativa frutto faida tra servizi segreti : Palermo, 29 mar. (AdnKronos) - Il processo sulla trattativa tra Stato e Mafia, in corso davanti alla Corte d'assise di Palermo "è il frutto della faida tra i Servizi segreti di Sinistra e di Destra. Da un lato Gianni De Gennaro e dall'altro Mario Mori". Così, l'avvocato Luca Cianferoni proseguendo l

La linguista femminista Julia Kristeva collaborò con i servizi segreti bulgari : Lo dice una commissione statale del paese che indaga su agenti e informatori ai tempi del comunismo The post La linguista femminista Julia Kristeva collaborò con i servizi segreti bulgari appeared first on Il Post.

Capo servizi segreti siriani a Roma/ Le Monde : "Ali Mamlouk in Italia a gennaio - violati atti UE" : Capo servizi segreti siriani a Roma, Le Monde lancia la bomba: Ali Mamlouk in Italia a gennaio, violati gli atti legislativi dell'Unione Europea contro il regime(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 16:36:00 GMT)

Le Monde : il capo dei servizi segreti siriani a Roma nel gennaio scorso : Il quotidiano francese sostiene che Ali Mamlouk, generale di 72 anni, sarebbe venuto in Italia per incontrare i vertici dell’Aise

I servizi segreti volevano vedere il jihadista di Trèbes : Si aggiungono nuovi dettagli alla relazione tra il terrorista che ha ucciso quattro persone Trèbes, in Francia e i servizi di sicurezza del Paese. Secondo le ultime informazioni i servizi segreti di ...

Carles Puigdemont catturato grazie a un chip messo nella sua auto dai servizi segreti spagnoli : I servizi segreti spagnoli del Cni avevano collocato un chip geo-rivelatore nell'auto usata da Carles Puigdemont per rientrare dalla Finlandia in Belgio grazie al quale hanno potuto indicare alla polizia tedesca dove si trovasse il leader catalano, fermato domenica subito dopo avere attraversato il confine con la Danimarca. Fonti del Cni hanno inoltre confermato a Efe che 12 agenti dei servizi segreti spagnoli hanno seguito Puigdemont fino ad ...

I servizi segreti francesi e il ministro dell'interno Gerard Collomb sotto accusa dopo gli attacchi terroristici a Trebes e Carcassonne : dopo sei mesi di "tregua" l'Europa ripiomba nel terrore dell'Isis. Ancora una volta in Francia, ancora una volta nei giorni di fine marzo (il 22 marzo 2016 l'attentato di Bruxelles, lo stesso giorno del 2017 quello di Londra), i lupi solitari di Daesh tornano in azione in un momento di instabilità dell'Unione con i francesi in piena protesta per le riforme del lavoro di Macron, la Germania appena ripartita grazie alla Grande Coalizione e ...

Chi è Gina Haspel - nuovo capo della Cia : veterana dei servizi segreti ma accusata di torture : New York - Gina Haspel sarà la prima donna nella storia a guidare la Cia. Ma se il momento ha connotati storici, come spesso accade con le decisioni di Donald Trump non mancano neppure le controversie:...

Gina Haspel direttore della Cia - ecco chi è la prima donna a capo dei servizi segreti Usa : A capo dell'agenzia di spionaggio più famosa del mondo c'è ora una donna, Gina Haspel, ed è la prima volta che accade. La Haspel era già direttore generale dell'Agenzia. E aveva collaborato con l'...

Gina Haspel direttore della Cia - ecco chi è la prima donna a capo dei servizi segreti Usa : A capo dell'agenzia di spionaggio più famosa del mondo c'è ora una donna, Gina Haspel, ed è la prima volta che accade. Usa, Trump licenzia Tillerson: Pompeo il nuovo segretario di Stato. E a capo ...

Salvini : “Gentiloni proroga gli incarichi ai servizi segreti e il M5s tace. Non vorrei fosse l’anticamera di un’intesa Pd-M5s” : Un governo “delegittimato” che proroga gli incarichi ai servizi segreti. E i Cinquestelle che restano in silenzio”. Sono gli indizi, secondo il segretario della Lega Matteo Salvini, che fanno intravedere “l’anticamera di un accordo Pd-M5s”. Secondo il leader del Carroccio, intervistato dall’AdnKronos, le proproghe firmate dal presidente del Consiglio “è una cosa vergognosa” perché tre giorni fa gli ...

Confermati vertici servizi segreti : Roma, 7 mar. (AdnKronos) – Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr) si è riunito oggi a palazzo Chigi per accogliere in un decreto il parere espresso dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica – approvato qualche giorno fa a larghissima maggioranza – riguardante la possibilità di permanenza nel loro incarico degli attuali vertici dei servizi di sicurezza, in considerazione della ...

Confermati vertici servizi segreti : Roma, 7 mar. (AdnKronos) - Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr) si è riunito oggi a palazzo Chigi per accogliere in un decreto il parere espresso dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - approvato qualche giorno fa a larghissima maggioranza - ri