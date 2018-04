I ragni si spostano costruendo vere e proprie mongolfiere

wired

(Di venerdì 6 aprile 2018) Non solo ragnatele. Alcune specie dipossono costruirsi dei veri e propri palloni aerostatici coi quali lanciarsi nella corrente e farsi trasportare anche per chilometri. Un comportamento già noto da secoli ma che solo ora, grazie a una serie di esperimenti e riprese da parte di un team di ricercatori dell’Università di Berlino, è stato affrontato sotto un’ottica scientifica. Gli scienziati hanno osservato alcuni esemplari in natura e ne hanno posti altri in una galleria del vento, dove la velocità dell’aria poteva essere tenuta sott’occhio. Tra gli aspetti più interessanti che sono emersi, che questi animali non liberano il proprio “pallone”a caso, bensì sanno regolarsi in base alle condizioni del vento e attendono il momento più adatto. Nel video, eccoli da vicino mentre si lanciano nell’impresa. Ti è piaciuto? Guarda anche iparacadutisti che si lanciano dalle cime ...