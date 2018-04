I dipendenti Google contro l’azienda | ' No allo sviluppo di tecnologia militare'

La lettera dei dipendenti di Google contro il progetto Maven : Dear Sundar, We believe that Google should not be in the business of war. Therefore we ask that Project Maven be cancelled, and that Google draft, publicize and enforce a clear policy stating that ...

“Google non lavori per il Pentagono” - i dipendenti contro il Ceo : I dipendenti di Google mettono nero su bianco la loro richiesta di interrompere la partecipazione di Google al Progetto Maven, cioè lo sviluppo di un’intelligenza artificiale capace di analizzare le riprese dei droni per conto del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Oltre 3100 persone, tra le quali anche ingegneri di lungo corso, hanno firmato una lettera aperta al Ceo Sundar Pichai, pubblicata dal New York Times. Google non ...

