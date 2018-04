I DANNATI E GLI EROI Su Rete 4 il film con John Ford e Jeffrey Hunter oggi | 6 aprile

Uccidono la colf e nascondono il cadavere nel freezer : marito e moglie conDANNATI a morte : La vittima è una giovane cameriera filippina, i responsabili del delitto avvenuto in Kuwait un uomo libanese e la moglie siriana. Il caso aveva fatto scattare una vera e propria crisi diplomatica fra Kuwait e le Filippine.Continua a leggere

Russia - LNDC : migliaia di randagi conDANNATI a morte per i mondiali : “Ancora una volta la storia si ripete. Proprio come avvenne nel 2014 in occasione delle Olimpiadi di Sochi, il Governo russo – spiega in una nota la Lega Nazionale per la Difesa del Cane – ha deciso di mettere in atto un programma di “pulizia” delle strade, assoldando squadre di volontari con il compito di catturare e uccidere gli animali randagi che popolano le città che ospiteranno le partite dei prossimi mondiali di calcio a ...

Ferrara - coniugi uccisi : il figlio delle vittime e il suo amico minorenni conDANNATI a 18 anni : Furono massacrati con un’ascia e poi la loro testa fu infilata in un sacchetto di plastica. Così morirononella notte tra il 9 e il 10 gennaio 2017 i coniugi Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni, assassinati in camera da letto. Oggi il figlio, all’epoca 16enne considerato il mandante, e l’amico, di un anno più grande ritenuto l’esecutore materiale, sono stati condannati col rito abbreviato a 18 anni di carcere dal gup del ...

Ferrara - uccisero i genitori : il figlio e l'amico conDANNATI a 18 anni : Il gup del tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato a 18 anni i due ragazzi imputati per l'omicidio premeditato di Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni, marito e moglie assassinati in ...

Le vittime degli stupri di Rimini : "Paura del mare e della gente che parla una lingua straniera". ConDANNATI i 3 minorenni accusati delle violenze : Una paura senza fine. È questo il senso di una lettera che i due polacchi, vittime degli stupratori di Rimini, hanno inviato al Tribunale dei minori. "Mi capita di avere incubi notturni e attacchi di panico. Non so se passerà mai la paura e il senso di vergogna che mi accompagnano", dice la ragazza. "Ho paura del buio, della spiaggia, del mare, della gente che parla una lingua straniera", scrive il fidanzato. Lo riferisce ...

Stupri Rimini - i tre minorenni conDANNATI a nove anni e otto mesi in abbreviato. Gli avvocati : “Sono pentiti” : È arrivata anche per i minorenni del branco la sentenza per gli Stupri di Rimini, le aggressioni ai danni di una donna polacca e una trans peruviana lo scorso 26 agosto. nove anni e otto mesi, in rito abbreviato, la pena stabilita dal gup del Tribunale per i minorenni di Bologna I tre sono i complici di Guerlin Butungu, congolese 20enne considerato il capo del gruppo, già condannato a 16 anni. La decisione del gup Luigi Martello è arrivata dopo ...