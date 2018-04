I creatori di Stranger Things contro Charlie Kessler e le accuse di plagio | “Vuole

optimaitalia

(Di venerdì 6 aprile 2018) La replica deidinon è tardata ad arrivare. I fratelli Duffer sono stati accusati di aver plagiato l'idea di un suo concept originale, un cortometraggio agli stessi nel 2014, la cui trama ricorda vagamente quella della fortunata serie di Netflix.Le dichiarazioni di Matt e Ross Duffer non si sono fatte attendere e, tramite il loro avvocato, hanno negato ledel regista di cortometraggi. Ecco quanto si legge in un comunicato, pubblicato sul The Wrap: "La pretesa dei signorè completamente immeritata. Non ha avuto nessun legame con la creazione o lo sviluppo di. I fratelli Duffer non hanno né visto il corto di, né discusso di alcun progetto con lui. Questo è solo un tentativo di trarre profitto dalla creatività e del duro lavoro altrui".Nella sua causa legale,aveva dichiarato che i ...