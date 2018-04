Huawei P9 Lite nuovo aggiornamento firmware ad inizio aprile 2018 | le novità

In orbita Huawei P8 Lite 2017 : rilasciato l’aggiornamento B198 per PRA-LX1 : Il motore di Huawei P8 Lite 2017 sta di nuovo aumentando di giri: dopo la conferma da parte della divisione britannica del brand cinese circa la futura, speriamo prossima, disponibilità dell'aggiornamento Oreo, rimasto un po' in ghiaccio fino a questo momento per effetto dei continui andirivieni che l'hanno visto protagonista nelle ultime settimane, soprattutto per via delle risposte contradditorie di alcuni operatori telefonici, che hanno ...

Huawei P20 Lite bloccare chiamate indesiderate : Siete continuamente disturbati da chiamate dei call center sul telefono Android ? Ecco come bloccare definitivamente le chiamate indesiderate.

Huawei Share a cosa serve su Huawei P20 Lite : L'applicazione migliore e più veloce per scambiare file con altri telefoni Android Huawei o Honor. Inviare e ricevere file velocemente ecco la video guida Huawei Share.

La notizia più bella per Huawei P8 Lite 2017 : compatibilità ufficiale con aggiornamento Oreo : Arrivano finalmente notizie incoraggianti per i tantissimi utenti che hanno deciso di acquistare un Huawei P8 Lite 2017 nel corso degli ultimi quattordici mesi. Lo smartphone ha conquistato importanti quote di mercato qui in Italia, considerando un prezzo all'interno degli store più popolari online da subito molto aggressivo ed una scheda tecnica nettamente migliore rispetto agli altri modelli di questa fascia. La questione che sta tenendo tutti ...

Tocca ancora a Huawei P9 Lite VNS-L21 : freschissimo aggiornamento B399 : Le novità per Huawei P9 Lite non sembrano volersi esaurire: ad aprile il protagonista non è solo il modello VNS-L31 con 3GB di RAM, che proprio oggi ha iniziato ad accogliere in Italia l'OTA dell'aggiornamento B407 per quanto riguarda gli esemplari no brand, costretto a dividere la scena con il VNS-L21, la versione con 2GB di RAM non direttamente commercializzata nel nostro Paese, ma che comunque non sono pochi a possedere in quanto molto ...

Finalmente Huawei P8 Lite con aggiornamento B631 in Italia : primissime aspettative : Abbiamo dovuto attendere due mesi esatti, ma a partire da oggi 3 aprile pare essere Finalmente possibile toccare con mano un nuovo aggiornamento per chi è ancora legato al cosiddetto Huawei P8 Lite. Lo smartphone lanciato sul mercato nel 2015 comincia ad avere una certa età, ma l'enorme mole di vendite che abbiamo registrato soprattutto durante il suo primo anno di vita fa sì che ancora oggi in tanti siano legati a questo prodotto tanto ...

Protagonista Huawei Mate 10 Lite il 3 aprile : verso l’aggiornamento B135 : Un inizio aprile decisamente interessante per Huawei Mate 10 Lite, e più nel dettaglio per i modelli europei RNE-L21 e RNE-L01, che si accingono entrambi a ricevere l'aggiornamento B135, sempre basato su Android 7.0 Nougat ed EMUI 5.0.1. Il pacchetto non sembra contenere altro di rilevante che le patch relative al mese appena trascorso, quello di marzo. Non mancheranno certamente ottimizzazioni e correzioni di vario genere e natura, che tuttavia ...

Cruciale aggiornamento Huawei P9 Lite dopo tanto tempo - non solo sicurezza? : Riparte finalmente l'aggiornamento Huawei P9 Lite in Italia dopo un sensibile blocco di rilasci registrato nel mese di marzo. Protagonista quest'oggi di un nuovo update è il pacchetto B407 di cui avevamo già parlato ad inizio del mese scorso in termini di presentazione del firmware e delle sue novità: solo oggi tuttavia assistiamo alla sua prima distribuzione entro il nostro territorio. Chiariamo prima di tutto il modello interessato ...

Huawei P20 Lite quale scheda telefonica SIM serve : Come fare la prima accensione Huawei P20 Lite inserire la scheda telefonica SIM ma quale tipo di scheda serve ? Per usare il telefono Huawei P20 Lite è necessaria una scheda telefonica SIM, Micro SIM o Nano SIM?

Huawei P20 Lite come pagare con Huawei Pay Italia : Il nuovo telefono Android Huawei P20 Lite pronto per essere usato con Huawei Pay per pagare nei supermercati usando la tecnologia NFC.

Huawei P20 Lite come si mette scheda SIM : come si inserisce la scheda SIM nel telefono Huawei P20 Lite come si apre lo slot porta SIM per mettere la scheda di memoria e la scheda telefonica.

Chiude marzo col botto Huawei P10 Lite : aggiornamento B207 e B208 appena partito : Non poteva Chiudersi in modo migliore il mese di marzo per Huawei P10 Lite, dall'alto dell'aggiornamento B207 e B208, che fanno capo rispettivamente ai modelli WAS-L01 e WAS-L21 (link al download su 'stechguide.com'). Al loro interno non dovreste trovare nulla di più che l'omologazione alla patch di sicurezza di marzo, l'ultima disponibile tra tutte quelle fin qui implementate da Google. Il processo di roll-out partirà da qui ad un paio di ...

Huawei P20 e P20 Pro - grande sconto sul P20 Lite | Caratteristiche ufficiali - prezzi e colori : Huawei P20 e P20 Pro, super sconto sul P20 Lite - Caratteristiche ufficiali, prezzi e colori Foto DDay Huawei P20 e P20 Pro, grande sconto sul P20 Lite - Caratteristiche ufficiali, prezzi e colori ...

Huawei Mate 10 Lite : aperto in Pakistan il programma di beta testing di Android Oreo : Sembrerebbe che Huawei abbia deciso di aprire il programma di beta testing e rilasciare (a breve) una versione beta di Android Oreo in Pakistan, chiaro segno della volontà di mettere in piedi, al più presto, un firmware stabile e definitivo L'articolo Huawei Mate 10 Lite: aperto in Pakistan il programma di beta testing di Android Oreo proviene da TuttoAndroid.