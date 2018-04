Houston supera Portland sulla sirena Cleveland ok

NBA 2018 : Houston supera Miami. New Orleans vince con le sue “Torri Gemelle”. Tripla doppia Griffin - ma Clippers ko : Sono nove le partite della notte NBA. Terza vittoria consecutiva degli Houston Rockets, che si impongono 99-90 contro i Miami Heat. Protagonista del match James Harden, che ha ormai recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto fuori per alcune partite. Il “Barba” ha chiuso la sua partita con 28 punti a referto, supportato anche dai 16 punti a testa di Chris Paul ed Eric Gordon. A Miami non è bastata la doppia doppia da 22 punti ...

NBA 2018 : Houston supera Golden State grazie a James Harden e Chris Paul. OKC schianta Cleveland! : Notte ricca di incontri in NBA. Il piatto ricco è stato senza dubbio lo scontro tra Golden State e Houston. Sono stati i Rockets a prevalere, per 116-108. I Warriors non perdevano lontano da casa dal lontano 22 novembre: una sconfitta arrivata nel finale con le giocate del rientrante James Harden, che prima ha piazzato la tripla allo scadere dei 24″ per il 114-108, poi nell’azione successiva ha stoppato Steph Curry nel suo tentativo ...