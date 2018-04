Hopper Penn | arrestato il figlio di Sean Penn e Robin Wright

blogo

(Di venerdì 6 aprile 2018) 24ennediè statocon l'accusa di possesso di una sostanza illecita, la psilocibina, e marijuana. L'arresto è diventato realtà mercoledì 4 aprile, nel Nebraska. Ildelle due celebrità è attualmente detenuto in una prigione di Hamilton County.Insieme ad, in auto al momento del fermo, la fidanzata 26enne Uma Von Wittkamp. Gli agenti della polizia che hanno fermatohanno trovato all'interno dell'automobile 14 g di marijuana, 4 pillole di anfetamina e 3 g di psilocibina. Abbastanza per far scattare le manette. La cauzione è fissata a 25.000 dollari.prosegui la letturaildipubblicato su Gossipblog.it 06 aprile 2018 10:05.