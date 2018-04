Harry Styles in Germania duetta con… Harry Styles | il cartonato del cantante per What

Video di Harry Styles a Bologna per il Live On Tour 2018 - dallo scherzo di una fan su Ornella alla torta di compleanno sul palco : Harry Styles a Bologna conquista anche l'Unipol Arena! Mercoledì 4 aprile si è tenuto il secondo concerto tutto italiano del Live On Tour di Harry Styles, solista dopo la pausa annunciata con gli One Direction. Dopo lo strepitoso successo di lunedì 2 aprile al Forum di Assago a Milano, Harry Styles si è esibito all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, per uno show sold out attesissimo. Sul palco, Harry Styles ha proposto una scaletta ...

Scaletta di Harry Styles a Bologna per la seconda data italiana del Live On Tour : orari e biglietti disponibili : Questa sera il concerto di Harry Styles a Bologna per la seconda data italiana del Live On Tour 2018: dopo lo show di lunedì 2 aprile al Forum di Assago a Milano, il cantante inglese si esibirà questa sera all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Harry Styles presenterà dal vivo al pubblico l'album d'inediti da solista (omonimo), pubblicato lo a maggio 2017, da cui è stato estratto il singolo dal successo planetario Sign Of The ...

Harry Styles a Bologna offre la pizza ai fan in fila per il concerto all’Unipol Arena (foto) : Harry Styles a Bologna offre la pizza alle ragazze già in fila in vista del concerto di domani sera! Il cantante, infatti, si esibirà mercoledì 4 aprile all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Dopo lo strepitoso concerto di ieri sera al Forum di Assago, Harry Styles farà tappa a Bologna per la seconda data italiana del Live On Tour 2018. Come prevedibile, sono già tantissimi i fan in coda per i posti migliori all'interno dell'Arena, che ...

Harry Styles : ecco la scaletta del concerto di Milano : Durante il concerto al Medionalum Forum di Milano del 2 aprile Harry Styles è stato pazzesco. Non solo perché ha lasciato tutti senza fiato per le risate mentre tentava di pronunciate il nome “Ornella”, ma anche perché non si è mai risparmiato durante tutta la durata dello show. [arc id=”070c7ec0-9255-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Harry ha cantato 17 canzoni, tra cui anche delle cover degli One Direction e di Ariana Grande. ...

Foto e video di Harry Styles a Milano per il Live On Tour - il cantante parla in italiano con una fan : “Ti chiami Nutella?” : La grinta di Harry Styles a Milano conquista il Forum di Assago: il cantante inglese ha fatto tappa lunedì 2 aprile nel palazzetto milanese, per la prima delle due date italiane del Live On Tour 2018. Harry Styles ha incantato il pubblico di Milano con una scaletta molto variegata: dai brani contenuti nel suo primo album da solista, Harry Styles, tra cui il singolo Sign Of The Times, a due inediti Medicine e Anna fino ad alcune cover, tra cui ...

Sarà questa sera al Mediolanum Forum di Assago: a che ora aprono i cancelli, cosa si può portare, come arrivare e dove parcheggiare

Scaletta di Harry Styles a Milano per il Live On Tour 2018 : orari e ultimi biglietti disponibili : Finalmente questa sera l'attesissimo concerto di Harry Styles a Milano, per la prima delle due date italiane del Live On Tour 2018. A grande richiesta, il cantante inglese fa ritorno in Italia dopo l'unico concerto del 10 novembre all'Alcatraz di Milano, che ha registrato un enorme successo. Harry Styles a Milano presenterà al pubblico l'omonimo album di debutto da solista, pubblicato a maggio 2017 e anticipato dal singolo dal successo ...

Tutte le volte in cui Harry Styles è caduto sul palco - dagli scivoloni con gli One Direction alla carriera da solista (video) : In attesa del suo ritorno in Italia, riviviamo tutti i migliori momenti in cui Harry Styles è caduto sul palco durante concerti con gli One Direction, ma anche nei recenti da solista! L'idolo della musica internazionale è solito rendersi indimenticabile sul palco, sia per il suo straordinario talento e la sua voce, che per alcuni siparietti molto divertenti, ormai ricorrenti durante i suoi concerti. Sin dai tempi con gli One Direction, ...

Il fenomeno Harry Styles sbarca a Milano : A pochi giorni dalla sua release, avvenuta il 12 maggio del 2017 Harry Styles ha conquistato le classifiche di tutto il mondo. Negli Stati Uniti si è posizionato al numero 1 della classifica ...

Lo speciale di Harry Styles a Manchester su Vh1 il 31 marzo e l'1 aprile - in attesa dei concerti in Italia : Il singolo Sign Of The Times ha anticipato l'album che ha dato il via clamoroso alla carriera solista di Harry Styles, risultando tra i più venduti al mondo nel 2017. Inoltre, Harry canterà anche ...

Lo speciale di Harry Styles a Manchester su Vh1 il 31 marzo e l’1 aprile - in attesa dei concerti in Italia : Il concerto di Harry Styles a Manchester in onda su Vh1: in attesa degli imperdibili eventi in Italia, Harry Styles sarà protagonista in tv questo weekend. Nel weekend di Pasqua, Vh1 fa un regalo a tutti i fan di Harry Styles, che sarà in Italia il 2 e il 4 aprile per il Live On Tour 2018. Sabato 31 marzo e domenica 1 aprile andrà in onda su Vh1 (canale 67 del digitale terrestre) il concerto di Harry Styles a Manchester, registrato lo scorso ...

Gli outfit di Harry Styles del Live On Tour 2018 - da Calvin Klein a Givenchy : vestirà Gucci durante le date italiane? (foto) : Gli outfit di Harry Styles durante il Live On Tour 2018: i completi più apprezzati dai fan, indossati dal cantante britannico nel corso dei recenti concerti in Europa. Oltre che per il suo grande talento e la sua voce inconfondibile, Harry Styles è noto al pubblico anche per il suo gusto particolarmente stravagante, ma pur sempre di classe, nel modo di vestire: il cantante, infatti, ama molto stupire i fan con dei tailleur maschile ...

A Milano la Pasquetta si festeggia con Harry Styles : Negli Stati Uniti si è posizionato al numero 1 della classifica Billboard 200 Album, vendendo un totale di 230 mila copie compresi download e streaming. Si tratta quindi dell'artista maschile inglese ...

Harry Styles - durante un suo live una fan gli ha confessato una cosa che lo ha lasciato senza parole : Harry Styles durante i suoi concerti ama da sempre ridere e scherzare con il suo pubblico. Ne abbiamo avuto l’ennesima riprova durante il suo show del 27 marzo all’Olympiahalle di Monaco di Baviera. [arc id=”3e7a8ae8-c4da-11e7-9a25-a4badb20dab5″] A un concerto punto della serata, Harry ha fatto gli auguri di buon compleanno a una fan delle prime file. Oltre a chiederle da dove venisse e quanti anni stesse per compiere, il ...