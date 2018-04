Guerra sui dazi | Trump ' spara' altri 100 miliardi

Borse ostaggio della Guerra sui dazi - Europa in rosso : Anche oggi il listino peggiore è Francoforte -1,6%, espressione dell'economia più sensibile agli scambi commerciali. Perdite sensibili a Parigi -0,7 e Madrid -0,8%. Fuori dall'area euro in rosso ...

Mercati in calo sui timori di una spirale nella Guerra commerciale : MILANO - Ore 9:40. Pechino si prepara a rispondere a Washington sui dazi commerciali: il ministero del Commercio cinese, dopo la pubblicazione da parte degli Usa di una lista di 1.300 prodotti ...

Borsa - Wall Street affonda sui timori di una Guerra dei dazi : Dj -2,08%, Nasdaq -2,75%. Pesano anche titoli tecnologici. La Cina ha introdotto, oggi, dazi su 128 prodotti made in Usa in risposta alle misure di Donald Trump

Cina e Usa possono - e vogliono - evitare la Guerra commerciale sui dazi : ... Steve Mnuchin e dal rappresentante Usa al Commercio, Robert Lighthize, a Liu He, zar dell'economia, formatosi all'Università Harvard, negli Usa, di recente promosso alla carica di vice primo ...

Giovedì nero delle Borse : la Guerra sui dazi spaventa i listini : Giovedì nero per le Borse europee, che chiudono con pesanti ribassi, affossate dalla guerra commerciale che si profila fra Stati Uniti e Cina e dalla perdita di slancio da parte dell'economia della zona euro. L'andamento fortemente negativo di Wall Street imprime, nel pomeriggio, un'ulteriore spinta alle vendite, che poi si raffredda nel finale. Piazza Affari è la peggiore , -1,...

Forti vendite sui mercati : paura per Guerra commerciale USA-Cina : ...che Trump avrebbe annunciato oggi degli interventi conseguenti un'indagine sugli sforzi di distorsione del mercato guidati dallo Stato cinese per forzare e mettere sotto pressione l'economia USA. Da ...

Gli effetti devastanti di 8 anni di Guerra in Siria sui bambini : le prime vittime sono sempre loro : Oggi per la Siria inizia un nuovo anno di guerra , l'ottavo, fatto di bombardamenti e atrocità, nel quale i bambini sono ancora una volta le vittime principali. Soltanto nei primi due mesi del 2018...

Insulti a Barbara D'Urso sui social : condannata a sei mesi l'ex Olgettina Barbara Guerra : condannata a sei mesi per diffamazione aggravata: questa la sentenza del Tribunale di Monza che ha stabilito la condanna di Barbara Guerra, 39 anni, ex Olgettina, a processo per diffamazione aggravata.