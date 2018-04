Guerra dei dazi | Rampini | ' Sulla Cina Trump ha ragione e l' Europa non può stare a

Guerra dei dazi Usa-Cina - il duello è anche politico : Il presidente è un outsider, un alieno con una storia tutta extra-politica, il partito repubblicano lo ha subito, non lo ha espresso. In un certo senso Trump è più simile a Xi Jinping di quanto il ...

Qual è il gioco politico dietro la Guerra dei dazi tra Usa e Cina : 'La Cina ha mostrato la sua spada in meno di 24 ore, con la stessa forza e la stessa proporzione di quella degli Stati Uniti'. Lo scrive oggi, giovedì 5 aprile, il Quotidiano del Popolo, sfoderando l'...

Monte dei Paschi di Siena/ Mps - piccoli azionisti sul piede di Guerra - oggi - 5 aprile - : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa sale sopra quota 2,7 euro ad azione. piccoli azionisti sul piede di guerra per l'assemblea.

Wall Street in retromarcia. Pesa la Guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina : Avvio in netto calo per la borsa di Wall Street . Sugli investitori aleggiano le preoccupazioni per un inasprimento della guerra commerciale USA-Cina . Dal fronte macro , buone notizie per il mercato ...

A che punto è la Guerra dei dazi tra Usa e Cina : Roma, 4 apr. , askanews, E' scattata con inattesa rapidità la rappresaglia della Cina ai nuovi pesanti dazi annunciati dall'amministrazione Trump. E lo spettro di una escalation che potrebbe sfociare ...

Le Borse dribblano la Guerra dei dazi e il tech risorge : DEBUTTO SUPER PER SPOTIFY Intanto, a dimostrare che i recenti ribassi non hanno scosso il gradimento per l'economia digitale, ieri ha fatto un esordio trionfale sul listino la svedese Spotify , ...

La "Guerra" dei fisici all'hotel Copenaghen : Se pensate ai grandi scienziati che hanno cambiato la storia della fisica moderna, di certo non vi viene da pensarli come personaggi da romanzo. Tranne a Gabriella Greison, già autrice de L'...

Il vino italiano potrebbe beneficiare della Guerra dei dazi USA-Cina : C'è anche qualche preoccupazione alimentata dal protezionismo .Secondo l'associazione degli agricoltori, infatti, "l'estendersi della guerra dei dazi tra i due giganti dell'economia mondiale ai ...

Guerra dei dazi e crisi tech affondano Wall Street : Il colosso dello streaming musicale inizia gli scambi con una valutazione attorno ai 30 miliardi di dollari, senza esser preceduta da un'IPo. Unica nota positiva gli acquisti su Humana , +4,4%, , l'...

Guerra dei DAZI/ Il consiglio all'Italia per non farsi fregare da Cina vs Usa : Sembra proseguire la battaglia di DAZI tra Usa e Cina. Presto la questione potrebbe riguardare l'Europa. L'Italia farebbe bene a muoversi per tempo.

Borsa - Wall Street affonda sui timori di una Guerra dei dazi : Dj -2,08%, Nasdaq -2,75%. Pesano anche titoli tecnologici. La Cina ha introdotto, oggi, dazi su 128 prodotti made in Usa in risposta alle misure di Donald Trump

Cremlino : "Trump ha invitato Putin alla Casa Bianca". Ma poi la Guerra dei diplomatici ha fatto saltare tutto : Il presidente americano, Donald Trump, ha proposto al collega russo, Vladimir Putin, di incontrarsi alla Casa Bianca. Un invito che però risale al 20 marzo, prima della raffica di espulsioni di diplomatici russi decisa da Washington e da altri Paesi in relazione al caso Skripal.Il consigliere del Cremlino, Yuri Ushakov, ha riferito che Trump ha fatto la proposta a Putin nel corso del colloquio telefonico avuto il 20 marzo per ...