Guardiola-Raiola | alta tensione | la risposta piccata del tecnico

(Di venerdì 6 aprile 2018)tra, il procuratore aveva definito "un cane" l'allenatore, adesso ilha risposto in maniera. "Due mesi fami ha offerto Pogba e Mkhitaryan", la rivelazione in conferenza stampa. "Lui deve proteggere i suoi giocatori e deve sapere che non può portarli da uno come me, che sono un cane. E poi lui deve rispettare i cani. Non capisco perché sono un cane, un codardo. E allora perché a gennaio ha offerto al City Pogba e Mkhitaryan? Ho detto no, non abbiamo abbastanza soldi per comprare Pogba, è troppo caro".