Grandi convoca il portafortuna Col nonno si vince

Volley - Italia spedita verso i Mondiali 2018 in casa! Chi saranno i convocati? Gli azzurri in lotta : i ritorni di Zaytsev e Juantorena - le Grandi novità : Mancano poco più di due mesi all’esordio stagionale dell’Italia di Volley maschile. La nostra Nazionale incomincerà con la Nations League il lungo cammino che condurrà ai Mondiali casalinghi: di fronte al proprio pubblico gli azzurri vorranno farsi strada e punteranno a raggiungere quantomeno la Final Six di Torino. Stanno per iniziare i playoff di SuperLega ma la regular season del nostro campionato ha già offerto indicazioni ...