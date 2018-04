Governo Toti | accordo M5S-centro destra possibile Toninelli risponde | interlocutori

Governo - Salvini ‘molla’ Berlusconi per Di Maio?/ Consultazioni - Toti : “accordo con M5s per evitare elezioni” : Governo, Salvini molla Berlusconi per Di Maio? Consultazioni e scenari: Toti spacca il Centrodestra, "ci vuole accordo per M5s, elezioni nefaste". Casaleggio e Pd, le prossime mosse(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 11:44:00 GMT)

Toti a M5s : no veti per Governo - sono strada peggiore per accordo : Genova, 27 mar. , askanews, 'Partire con dei veti mi sembra il modo peggiore e il binario peggiore per la strada da percorrere che necessariamente deve essere di compromesso. Mi sembra un modo un po' ...

Governo : Toti - se intesa con M5S premier Salvini - noi 37% - loro 33 : Roma, 27 mar. (AdnKronos) – “Il leader del centrodestra? Esiste il leader di Fi, della Lega e di FdI e poi esiste un candidato premier della coalizione, che è Salvini”. Lo ha detto Giovanni Toti a Un Giorno da Pecora. Se ci fosse un Governo M5S e centrodestra unito, che farebbe il premier? ‘Per il centrodestra indubitabilmente Salvini. La matematica non è un’opinione la coalizione di c.destra vale il 37%, 33% vale ...

M5S BONAFEDE : "DI MAIO PREMIER O NESSUN Governo"/ "Non parliamo con Berlusconi" : Toti - "approccio draconiano" : Governo M5s: BONAFEDE, "Di MAIO PREMIER o NESSUN esecutivo". Reddito di cittadinanza sì, bocciato "reddito nascita" di Grillo. Fraccaro rilancia, "parliamo solo con Salvini, no Berlusconi"

Forza Italia - l'affondo di Toti : "Leadership da ripensare" "Governo con M5s? Solo per il voto" : “Credo che in questa legislatura nel centrodestra una riflessione vada fatta. Credo che nei partiti, almeno nel mio, ci siano strutture vecchie, novecentesche, con leadership che devono mettersi in discussione, aprirsi alla base. Ci sono molti amministratori locali, talenti amministrativi, cresciuti in questi anni nei comuni e nelle regioni che si sentono esclusi.” Così Giovanni Toti Segui su affarItaliani.it

Governo Toti - con M5s ipotesi subordinata : ANSA, - GENOVA, 21 MAR - Un Governo di programma "è certamente una soluzione, un'ipotesi subordinata, è noto che le subordinate indeboliscono la principale, nella logica e nella lingua, quindi il ...

Governo : Toti - con M5S? Sì - ma per legge elettorale e poi voto : Roma, 21 mar. (AdnKronos) – ‘Un Governo con i 5 stelle? E’ una soluzione. La prima ipotesi per me sarebbe un Governo di centrodestra ma se non è possibile allora certamente non si può lasciare il paese allo sbando. Ma le ipotesi subordinate sono più corte nel tempo e devono portare a un nuovo confronto elettorale”. Così Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ai microfoni di Radio anch’io su Rai Radio ...

Di Maio - Camere e Governo/ "A noi Montecitorio - decisivi" : deputati si registrano. Toti - "Lega-Fi uniti" : Governo e nomine Camere: Di Maio "noi decisivi, chiediamo la presidenza della Camera". Toto-nomi e asse Lega-M5s: al Senato centrodestra diviso tra Bongiorno, Romani e Bernini

Governo Lega-M5s - Toti : "Di Maio indubbiamente interlocutore" : Il governatore ligure forzista precisa: "Ma non significa essere d'accordo. L'importante è il centrodestra unito" Governo Lega-M5s, ora Berlusconi apre a Di Maio