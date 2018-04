Governo | Toninelli | interlocutori sono Lega e Pd | no Fi

Governo - Toninelli : “Nostro appello è una cosa seria. Berlusconi? La sua storia politica deve essere messa da parte” : Ore 21:30. Termina la riunione congiunta dei gruppi del M5s di Camera e Senato, all’indomani dell’inizio delle consultazioni del Presidente della Repubblica. A spiegare la novità di giornata, e cioè la proposta di un ‘contratto di Governo’ lanciata da Luigi Di Maio, è Danilo Toninelli. “Stiamo rispettando quanto detto in campagna elettorale, se non avessimo avuto la maggioranza, avremmo fatto un appello alle altre ...

'L'M5s vuole andare al Governo con Di Maio premier' - Toninelli - : Roma, 3 apr. , askanews, 'Noi vogliamo andare al governo del Paese con Luigi di Maio premier e un programma chiaro da attuare, a partire dal tagli ai costi della politica, dei vitalizi, lotta alla corruzione, lavoro e fisco'. Lo ha dichiarato, parlando a Montecitorio,il capogruppo M5s al Senato Danilo Toninelli. 'Penso che questo sia …

Governo - Toninelli : “Vogliamo Di Maio premier per rispettare il voto popolare del 4 marzo” : “Vogliamo andare al Governo del paese con Luigi Di Maio premier e un programma da attuare che preveda tagli ai costi della politica e misure su lavoro e fisco. Domani si elegge la presidenza della commissione speciale che dovrà occuparsi del Def e io credo che quel presidente debba essere del M5s per iniziare a ragionare di politica economica seria”. Così Danilo Toninelli, capogruppo M5s al Senato L'articolo Governo, Toninelli: ...

Governo - Toninelli (M5s) : “Incontrato Lega - FI e Leu - abbiamo parlato di temi. Flat tax? Possibile se include poveri” : “Ci spiace che il Pd non abbia risposto al nostro appello che erano tutt’altro che incontri anticipatori delle consultazioni di Mattarella, qui si parlava di temi”. Così Danilo Toninelli al termine degli incontri tra capigruppo proposti dal M5s. Toninelli precisa di aver incontrato Lega, Forza Italia e Leu: “Incontri costruttivi, si è parlato di temi, gli altri hanno apprezzato la nostra iniziativa di ...

Governo - Toninelli : incontri M5s con Lega - Fi e LeU costruttivi : Roma, 29 mar. , askanews, 'Sono stati incontri costruttivi, le altre forze politiche hanno apprezzato la nostra iniziativa di far incontrare tutti i capigruppo per discutere di temi e questa è la ...

Governo - Toninelli : “Perché rivendichiamo premiership? È rispetto della volontà popolare” : “Mattarella valuterà la convergenza sui temi, il voto del 4 marzo significa proprio questo non più maggioranze che appoggiano governi su somma di poltrone ma su somma di temi”. A dirlo Danilo Toninelli, capogruppo al Senato del Movimento cinque stelle. In questo senso per Toninelli, l’aut aut di Di Maio non è rivendicazione della premiership, ma “rispetto del voto popolare”. L'articolo Governo, Toninelli: ...

Governo : Toninelli - confronto su temi ma italiani chiedono nostra premiership : Roma, 28 mar. (AdnKronos) – La rivendicazione della premiership da parte del Movimento 5 stelle “è semplicemente per rispettare il voto popolare. Quando 11 milioni di italiani hanno votato il Movimento 5 stelle che si è presentato con un candidato premier e una squadra di Governo, significa che questo dobbiamo rispettare”. Lo dice il capogruppo M5S al Senato, Danilo Toninelli.In ogni caso, aggiunge, “metteremo al centro ...

Toninelli - ottimista per partita Governo : ANSA, - ROMA, 24 MAR - "Con le presidenze delle Camere è stato fatto il primo passo, dopodiché possiamo iniziare a trattare la questione governo e io sono convinto che possa andare bene pure questa ...

Toninelli : fiducioso per la partita del Governo - Di Maio premier : Roma, 24 mar. , askanews, 'Con chi ci sta facciamo il governo: come è andata bene per i presidenti delle Camere sono fiducioso andrà bene anche per il governo'. Lo ha detto Danilo Toninelli, ...

Danilo Toninelli del M5s rivela : 'Aperture anche dal Pd sui presidenti delle Camere'. Ci provano anche per il Governo? : Manovre politiche frenetiche in vista del voto per le presidenze di Camera e Senato, con contatti tra Matteo Salvini e il M5s e anche tra Giorgia Meloni e i grillini . E dopo le indiscrezioni, ecco le ...

Giorgia Meloni rivela : 'Mi ha chiamato il grillino Danilo Toninelli - pronti a trattare. Ma sul Governo...' : Ora scende in campo anche Giorgia Meloni . Nella frenetica attività politica, tra ipotesi sulla formazione del prossimo governo e le mosse in vista dell'elezione dei presidenti di Camera e Senato , la leader di Fratelli d'Italia rivela: 'Ho ricevuto una telefonata da ...

Camera e Senato - l’elezione dei presidenti come speranza per un Governo. Totonomi : Toninelli - Romani - Carelli - Gelmini : “Ascoltare tutti“, “Aperti a tutti“. A scrivere sembra la stessa mano, ma i messaggi arrivano da mittenti diversi: da una parte il segretario della Lega Matteo Salvini e dall’altra il capo politico del M5s Luigi Di Maio. E in quel “tutti” ci sono anche loro, soprattutto mentre entrambi parlano dei presidenti delle Camere. L’elezione di chi guiderà le assemblee di Montecitorio e Palazzo Madama ...