Governo | si Salvini chi può | l' appello al centrodestra per il matrimonio

Salvini e Berlusconi : “Ora insieme da Mattarella”. Il leader della Lega : “L’unico Governo possibile è noi con il M5s” : “Chiederò a Berlusconi e Meloni di andare insieme alle consultazioni. L’unico governo possibile è quello del centrodestra insieme con il M5s“. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini in un’intervista al Tg1. Una proposta dopo giorni di tensione all’interno del centrodestra, finita in piazza proprio durante le consultazioni al Quirinale, con il leader di Forza Italia che è uscito dall’incontro con Mattarella ...

Sondaggi politici : Governo Lega-M5S il più quotato - gradimento Salvini al 40% : Sondaggi politici: gli italiani non credono che le consultazioni porteranno a breve la formazione di un nuovo governo. È quanto emerge dall’ultimo Sondaggio condotto da Swg, "Verso un nuovo governo": secondo gli elettori ci vorrà almeno un mese prima che il quadro politico sia meglio delineato, nonostante siano già passati oltre 30 giorni dalle elezioni del 4 marzo. Salgono le quotazioni di un governo a guida Lega-M5S: dal 38% di marzo, ...

CENTRODESTRA - CAOS SALVINI-BERLUSCONI/ Toti - Governo : “meglio Di Maio del Pd”. Toninelli - “no Forza Italia” : CENTRODESTRA, Salvini molla Berlusconi per Di Maio? Consultazioni e Governo: Toti vuole partito unico, "ci vuole accordo per M5s, elezioni nefaste". Casaleggio e Pd, le prossime mosse(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 13:30:00 GMT)