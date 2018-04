Governo | no del Pd al dialogo con M5S Martina | «Così confronto impossibile» FI divisa

CENTRODESTRA - CAOS SALVINI-BERLUSCONI/ Toti - Governo : “meglio Di Maio del Pd”. Toninelli - “no Forza Italia” : CENTRODESTRA , Salvini molla Berlusconi per Di Maio ? Consultazioni e Governo : Toti vuole partito unico, "ci vuole accordo per M5s, elezioni nefaste". Casaleggio e Pd, le prossime mosse(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 13:30:00 GMT)

Il piano del Governo : la Rete in Borsa. “Tanti soci senza gestori al comando” : Dalla privatizzazione sono passati più di vent’anni, ma Telecom è ancora quella di allora: ha un azionista di controllo e gestisce la Rete . Ora lo Stato riparte dal cinque per cento, e con l’obiettivo di fare della Telecom la public company che mai è riuscita ad essere. La decisione di far tornare lo Stato nel capitale dell’ex monopolista pubblico ...

Sulla strada di Di Maio verso il Governo cade il tabù Renzi. Dal podio del Quirinale la mano tesa al Pd - tra sostanza e strategia : Il primo giro di consultazioni al Quirinale non doveva riservare sorprese. E così è stato. Almeno in larga parte. Nessun incarico, pre incarico, esplorazione. Non v'è traccia di un presidente del Consiglio, nemmeno in potenza. Ma un altro tabù è caduto nel faticoso incastro che non c'è fra le varie forze politiche. Lo ha demolito il Movimento 5 stelle. Perché quando alle 17.07 Luigi Di Maio ...