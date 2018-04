Governo | centrodestra unito alle prossime consultazioni

Governo - si Salvi(ni) chi può : l'appello al centrodestra per il "matrimonio" con Di Maio : "O con la Lega o col Pd", dice Di Maio. "Chiederò a Berlusconi e Meloni di andare insieme alle consultazioni. L'unico Governo possibile è quello insieme con il M5s", ribatte Salvini. La maggioranza di...

Salvini : "Centrodestra unito al Colle. Sì a Governo con M5S" : Il leader leghista chiede unità agli alleati della coalizione più votata il 4 marzo e sostiene con forza che l'unica possiiblità di governo sia quella con centrodestra unito e M5s. Fdi 'soddisfatta' della proposta, Forza Italia 'riflette'

Consultazioni - Travaglio : “Pd renziano accetterebbe Governo centrodestra”. Carofiglio : “M5s sbagliò a rifiutare proposta di Bersani” : “Pd e M5s? A me risulta che in questi giorni ci sia un filo diretto tra Renzi e Forza Italia, che fa esattamente da pendant al filo diretto che c’è tra Salvini e Di Maio”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, in un confronto con lo scrittore Gianrico Carofiglio. E aggiunge: “Se il Pd rimane a trazione renziana, può persino accettare, su pressione di Mattarella, un appoggio a un ...

Davide Casaleggio - la doppia profezia : Elisabetta Casellati presidente e Governo centrodestra- M5s : Come finirà la partita per il prossimo governo, dopo il primo giro di consultazioni al Quirinale da Sergio Mattarella , resta un discreto mistero. Due le opzioni sul tavolo: governo M5s-Lega oppure i ...

Governo - Di Maio sfida Pd e Lega : «Pronti all’intesa su un contratto alla tedesca. Il centrodestra? Non esiste» : Il leader pentastellato: «Nessun veto ma accordo possibile solo con uno di loro». Il Pd si chiama fuori, Berlusconi dice no ad accordi con «populisti, pauperisti e giustizialisti»

Consultazioni Quirinale - Berlusconi : "Governo parta dal centrodestra" : Consultazioni al Quirinale: dopo il Partito Democratico è stato il turno di Forza Italia. Accompagnato dai capigruppo al Senato e alla Camera Bernini e Gelmini, Silvio Berlusconi al termine della ...

Consultazioni - Berlusconi : “Disponibili solo ad un Governo di centrodestra e a lavorare con una maggioranza che faccia uscire l’Italia dalla crisi” : Giornata cruciale per la formazione del nuovo governo. Oggi i rappresentanti dei principali partiti saliranno al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e valutare le condizioni per arrivare a comporre un esecutivo. Come racconta Ugo Magri i tanti veti posti dai leader politici fanno crescere l’ipotesi di un voto b...

Berlusconi : Governo a centrodestra e Salvini premier - no a populismo e odio SEGUI LA DIRETTA : ... indisponibili a pauperismi e giustizialismi - Silvio Berlusconi torna al Quirinale con poche ma chiarissime condizioni: il prossimo governo - dice - non potrà non partire dalla forza politica che ha ...