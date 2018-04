Google testa su Chrome la cronologia tramite pressione prolungata del tasto indietro

Google sta testando il drag and drop per i link su Google Chrome per Android : Chrome sta testando una gesture che permette il drag and drop dei link nella versione Android di Google Chrome, in maniera simile a quanto accade attualmente nella versione desktop del browser. L'articolo Google sta testando il drag and drop per i link su Google Chrome per Android proviene da TuttoAndroid.

Google - dipendenti protestano per progetto con Pentagono : Roma, 5 apr. , askanews, - Più di 3mila dipendenti di Google hanno firmato una lettera per protestare contro il coinvolgimento della società nel progetto Maven, il programma del Dipartimento della ...

Google sta testando un tab switcher orizzontale per Chrome in Portrait Mode : Da poche ore è comparso un nuovo commit nel Chromium gerrit che testimonia come Google stia testando un tab switcher orizzontale in Chrome per Android. Un cambiamento di questo tipo sarebbe in linea con i rumor che vorrebbero l'interfaccia di Android P maggiormente incentrata sulle gesture di navigazione.

Ricerca Google testa una modifica che elimina la numerazione delle pagine : Ricerca Google sta testando un interessante cambiamento all'interno dei risultati: al posto del pulsante per passare alla pagina successiva è possibile caricare ulteriori risultati, in modo da averne di più a portata di dito.

Android Oreo su Chrome OS? Macché - Google sta già testando Android P : Anche se Android Oreo non è mai stato rilasciato, Google sta testando Android P su Chrome OS. È dunque possibile che Big G faccia un doppio salto passando dall'attuale versione basata su Nougat a una basata su Android P.

Google testa un nuovo design per la home page di Google Chrome : Google sta pensando di rinnovare ancora la home page di Google Chrome e così sta testando nuovi elementi grafici all'interno del canale Dev, a partire dalla versione 66.0.3359.30.

Google sta testando una barra di ricerca arrotondata sul sito mobile : Google si diverte a sperimentare in continuazione nuovi design e cambiamenti alla UI, il più delle volte lo fa tramite test limitati gestiti lato server e questa volta la modifica estetica è rappresentata da una nuova barra di ricerca arrotondata, che Big G sta mettendo alla prova sul proprio sito mobile.

Google sta testando un nuovo layout in Material Design per le ricerche : Google sta testando qualche modifica in Material Design per la ricerca in versione desktop, anche se per il momento non sembrano arrivare molte segnalazioni al riguardo. Voi avete notato qualche cambiamento?

Google sta testando il funzionamento di Project Treble con Android P : Google sta conducendo i primi test con l'immagine di sistema di Android P e la vendor Image di Android 8.1 Oreo su Piel 2, sfruttando quindi le peculiarità di Project Treble.

Huawei Mate 10 Pro vs Google Pixel 2 XL - testa a testa tra top di gamma - : ll confronto modem per il download delle applicazioni e degli streaming nella nostra prova è stato vinto dalla proposta di Huawei che ha fatto registrare velocità davvero di poco, ma superiori, oltre ...

Google sta testando nuove funzioni per Messaggi Android : SMS via Wi-Fi e invio di foto di alta qualità : Alcuni utenti hanno notato la comparsa di un upgrade che porta interessanti nuove funzioni smart all'interno dell'app Messaggi Android. Tra le nuove feature ci sono l'invio di SMS via Wi-Fi, la condivisione di foto di alta qualità e la possibilità di vedere quando i propri contatti stiano scrivendo un Messaggio.

Google Maps sta testando un pulsante screenshot che sostituisce quello della condivisione : Google sta conducendo un test AB su Google Maps, sostituendo il pulsante dedicato alla condivisione delle informazioni su una località con un pulsante per effettuare uno screenshot e per copiare il link, senza però facilitarne la condivisione.