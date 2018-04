Google sta testando il drag and drop per i link su Google Chrome per Android

Google - dipendenti protestano per progetto con Pentagono : Roma, 5 apr. , askanews, - Più di 3mila dipendenti di Google hanno firmato una lettera per protestare contro il coinvolgimento della società nel progetto Maven, il programma del Dipartimento della ...

Google sta testando un tab switcher orizzontale per Chrome in Portrait Mode : Da poche ore è comparso un nuovo commit nel Chromium gerrit che testimonia come Google stia testando un tab switcher orizzontale in Chrome per Android. Un cambiamento di questo tipo sarebbe in linea con i rumor che vorrebbero l'interfaccia di Android P maggiormente incentrata sulle gesture di navigazione.

MAYA ANGELOU - CHI E'?/ Google celebra la poetessa - nata 90 anni fa : finalista Premio Pulitzer per la poesia : MAYA ANGELOU, protagonista del Doodle di oggi, 4 aprile: chi è la protagonista dell'omaggio animato di Google, poetessa afroamericana attiva nella rivendicazione dei diritti civili

Salute - a Seregno il corso con i veri luminari per contrastare il "dottor Google" : A Seregno riparte "Back to school III", il corso di aggiornamento per professionisti dell'Associazione Medici di Seregno e della Brianza con i veri luminari per contrastare il "dottor Google". Ne ...

Arriva in Italia TicHome Mini - lo speaker smart portatile con Google Assistant : Mobvoi annuncia la disponibilità in Italia di TicHome Mini, lo speaker intelligente compatibile con Google Assistant in Italiano: simile sotto diversi aspetti a Google Home Mini, il nuovo dispositivo è portatile e può contare su una batteria integrata da 2600 mAh.

Anche Google starebbe lavorando a uno smart display "Made by Google" : Sembra che, confermando alcuni rumor circolati mesi prima del CES 2018, Google stia ancora lavorando a una propria interpretazione dello smart display, la categoria di prodotti che dovrebbe affiancare gli speaker intelligenti.

ISS : visita la Stazione Spaziale Internazionale con Google Maps : L'oggetto più costoso mai realizzato dall'umanità galleggia 248 miglia al di sopra della Terra: è la Stazione Spaziale Internazionale , ISS, . Costata 100 miliardi di dollari, ospita sei astronauti in ...

Google chiude il servizio goo.gl e sta per rifare il look a Google Tasks : Dopo nove anni Google ha deciso di chiudere definitivamente il servizio di abbreviazione URL goo.gl, senza proporre alternative per gli utenti. Nel frattempo si prepara a rifare il look a Google Tasks, con un nuovo sito web e una icona dedicata.

Tante novità per Google Assistant e Google Home in App Google Beta 7.25 : App Google riceve, nella sua versione Beta, un nuovo aggiornamento a una sola settimana di distanza dal precedente. Anche stavolta non ci sono particolari novità evidenti, ma sotto il cofano troviamo davvero tantissima carne al fuoco.

Il Pixel Launcher potrebbe contare su una barra di ricerca rivista sui Google Pixel 3 : Alcuni dettagli intravisti sul file APK originale del Pixel Launcher fanno pensare a una barra di ricerca rinnovata. Il noto Launcher di Google potrebbe introdurre la novità in occasione del lancio dei nuovi Google Pixel 3 e Pixel 3 XL, variazione che potrebbe fungere da esempio per un design tutto nuovo del Google Pixel Launcher.

Google Home / L'assistente per la casa conquista anche l'Italia : presto il Cloud Text-to-Speech : Google Home, L'assistente per la casa conquista anche l'Italia. presto altre innovazioni con l'arrivo del Cloud Text-to-Speech e tanti altri servizi per gli utenti del nostro paese.

Basta soft brick negli aggiornamenti Android - ecco la soluzione di Google : Google ha finalmente messo a punto una soluzione per prevenire il ripetersi della situazione che ha portato al soft brick di numerosi Google Pixel 2 e Google Pixel 2 XL in seguito all'installazione di Android 8.1 Oreo.

Google permette di chiedere il rimborso dei servizi acquistati sul Play Store entro 14 giorni : Google ha pubblicato oggi le nuove politiche legate ai rimborsi relativi all'area economica europea, introducendo una finestra di tempo più ampia per le richieste di rimborso dei servizi acquistati.