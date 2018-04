Gomorra 4 | Marco D' Amore regista | Divertente vivere il set da un altro

Ciro Di Marzio torna a Gomorra : ecco come resuscita Marco D'Amore nella serie tv : Ciro Di Marzio torna a Gomorra. Marco D'Amore infatti non ha abbandonato per sempre la serie che lo ha reso famoso, ma da personaggio protagonista diventa regista della prossima stagione. Gomorra, ...

Gomorra 4 : riprese al via tra Napoli - Bologna e Londra. Nuovo ruolo per Marco D’Amore : Marco D'Amore Inizieranno alla metà di aprile le riprese della quarta stagione di Gomorra – La serie. Dopo l’inaspettata morte di Ciro (Marco D’Amore) che ha chiuso la terza stagione, Genny (Salvatore Esposito) e Patrizia (Cristiana Dell’Anna) devono stabilire un Nuovo equilibrio nel sistema, mentre Enzo (Arturo Muselli) e Valerio (Loris De Luna) hanno confermato la posizione del loro clan nel centro di Napoli. Nuove minacce e nemici ...

Nuovo ciak per Gomorra : alla regia 'Ciro' Marco D'Amore : Primo ciak a metà aprile e riprese a Napoli, Bologna e Londra per la quarta stagione di Gomorra - La serie, con Marco D'Amore che - smessi i panni di Ciro Di Marzio - firmerà la regia di alcuni dei ...

Marco D’Amore torna in Gomorra 4 mentre Sky pensa già alla quinta stagione : Sono grandi notizie quelle che arrivano dagli Usa: Marco D'Amore torna in Gomorra 4. Deadline riporta una serie di rivelazioni esclusive sulla nuova stagione della serie Sky a cominciare dal fatto che proprio l'attore che per tre anni ha prestato il volto a Ciro l'Immortale tornerà sul set ma non per la resurrezione del suo personaggio ma per un ruolo inedito. A quanto pare l'attore napoletano sarà sul set a partire da metà aprile non per un ...

Gomorra 4 - Bologna e Londra tra le nuove location. Marco D'Amore alla regia : Il set della quarta stagione di Gomorra si prepara ad aprire i battenti: a metà aprile, infatti, sarà dato il via alle riprese della quarta stagione della serie tv di Sky, acclamata da pubblico e critica e venduta in oltre 190 Paesi. Uno status di internazionalità che sarà sempre più presente all'interno dei dodici nuovi episodi. Salvatore Esposito annuncia le riprese di Gomorra 4 prosegui ...

Gomorra - La Serie. Ciak per nuova stagione : Marco D'Amore fra i registi - : Inizieranno alla metà di aprile le riprese della quarta stagione di Gomorra " La serie, la produzione originale Sky Atlantic, Cattleya e Fandango in collaborazione con Beta Film. Le prime tre stagioni ...