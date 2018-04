Gods of Egypt | cast | trama e curiosità del film con Gerard Butler

tvzap.kataweb

: Ma il ragazzo de 'Pirati dei Caraibi-La vendetta di Salazar' è quello di Gods of Egypt? - FraGaiani1897 : Ma il ragazzo de 'Pirati dei Caraibi-La vendetta di Salazar' è quello di Gods of Egypt? -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Lunedì 9 aprile va in onda su Rai2 alle 21.20 in prima visione ilof, action movie a tema mitologico del 2016 diretto da Alex Proyas, regista della prima e iconica versione de Il corvo e delfantascientifico Io, Robot con Will Smith protagonista. Neldella pellicola sugli dei egizi anche Élodie Yung, l’Elektra della serie tv Netflix su Daredevil e della miniserie sui Difensori (The Defenders).of: trailerof: laLo spietato Dio delle Tenebre, Seth, ha usurpato il trono facendo precipitare nel caos l’impero, un tempo pacifico e prospero. La sopravvivenza del genere umano è in pericolo ma un uomo eroico, chiederà aiuto al potente dio Horus, e intraprenderà un viaggio per salvare il mondo e il suo grande amore. Un’epica battaglia contro Seth e i suoi seguaci porterà dei e mortali nell’oltretomba mettendo a dura ...