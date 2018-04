Gli sviluppatori di Ghost Recon Wildlands ritengono impossibile introdurre una modalità

PUBG : Gli sviluppatori sono al lavoro per impedire l'uso di mouse e tastiera ai giocatori console : Da quando Playerunknown's Battlegrounds è arrivato su Xbox One sono costantemente aumentati i giocatori che hanno fatto ricorso ad hardware di terze parti per giocare su console con mouse e tastiera, guadagnandosi un sostanzioso vantaggio sugli avversari che invece utilizzavano un normale controller.Il team di sviluppo è al corrente di questo problema ed aveva già dichiarato a febbraio di stare studiando qualche tipo di contromisura che potesse ...

Instagram limita la quantità di dati disponibili per Gli sviluppatori : La buona notizia è che le gif sono tornate a disposizione delle Storie con l’uovo di Pasqua. Quella che invece sta agitando gli animi è che Instagram ha deciso di restringere fortemente il numero di dati estraibili dall’API a disposizione degli sviluppatori, riducendo il limite delle “chiamate” per ora a utente da 5000 a 200. Il che, per intendersi, ha lasciato interdetti tutti quelli che realizzano applicazioni per il ...

Deathgarden : ecco il nuovo titolo deGli sviluppatori di Dead by Daylight : Gli sviluppatori di Dead by Daylight, Behaviour Interactive, hanno da poco annunciato il loro nuovo progetto intitolato Deathgarden.Come riporta IGN, il team di sviluppo ha condiviso pochi dettagli sul gioco, si tratterà di un "brutale sparatutto asimmetrico" 5v1 e, come potete vedere nel video teaser qui sotto, sembra sarà un titolo decisamente intenso:Deathgarden sarà tra i protagonisti del PAX East 2018 in programma dal 5 all'8 aprile, già da ...

Microsoft consente ora aGli sviluppatori di rilasciare un’app per un gruppo privato di utenti : Microsoft ha annunciato di recente l’aggiunta di una nuova funzione in Windows Dev Center che aiuterà di molti gli sviluppatori ai fini di testare le proprie app. Adesso, quando si sta per rilasciare una UWP sul Microsoft Store apparirà un’opzione denominata “Private audience” che, se attivata, permetterà al developer di rendere disponibile la propria app solo ed esclusivamente a un gruppo di utenti specifico che può fare ...

Omensight : il nuovo titolo deGli sviluppatori di Stories : The Path of Destinies arriverà anche su PS4 : Spearhead Games, lo sviluppatore di Stories: The Path of Destinies, ha annunciato oggi che il suo prossimo titolo, Omensight, sarà lanciato per PlayStation 4 insieme alla versione per PC. Il gioco, vi metterà nei panni di un Araldo che avrà il compito di capire cosa ha causato la recente apocalisse. Omensight, come segnala PlayStation LifeStyle, verrà lanciato nella stagione primavera / estate del 2018.In occasione dell'annuncio, è stato ...

God of War : niente "New Game Plus" - Gli sviluppatori hanno pensato a qualcosa di diverso dopo il termine della storia : Una delle uscite di maggior peso di questo 2018 è sicuramente quella di God of War per PlayStation 4. Con l'avvicinarsi del lancio del titolo in rete si fanno sempre più numerose le informazioni e i dettagli sulla nuova avventura di Kratos, le notizie più recenti ci parlavano delle possibili similitudini con un altra pesante esclusiva PS4, ovvero The Last of Us.Ora, il director Cory Barlog, torna a condividere dettagli e, stando a quanto ...

Huawei P20 mette l'intelligenza artificiale a disposizione deGli sviluppatori : ... una evoluta doppia fotocamera sul P20, e una potente intelligenza artificiale in entrambi modelli, i più brillanti consumatori di oggi possono cattivare e condividere lo splendore del mondo intorno ...

Huawei P20 mette l'intelligenza artificiale a disposizione deGli sviluppatori : A fine febbraio uno smartphone ha guidato una Porsche. Era un Mate 10 della Huawei, il primo con intelligenza artificiale e così come era (ed è) capace di distinguere se si sta fotografando un gatto o un piatto di spaghetti, è riuscito in 5 giorni a imparare a riconoscere un ostacolo stradale. Ora l'asticella si è spostata ancora oltre. Presentando a Parigi il nuovo smartphone P20, Huawei ha ...

Google obbliga Gli sviluppatori a fare chiarezza sui crash report pena la rimozione delle app dal Play Store : Google sta inviando tramite e-mail una comunicazione in cui avverte gli sviluppatori di un cambiamento di rotta nelle proprie politiche di privacy. La questione riguarda i crash report, faccenda che d'ora in poi dovrà essere più chiara per gli utenti. Gli sviluppatori sono invitati a far chiarezza entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione pena l'esclusione dal Play Store. L'articolo Google obbliga gli sviluppatori a fare chiarezza sui ...

Gli sviluppatori di Oxenfree pubblicano il primo trailer per il loro prossimo gioco intitolato Afterparty : Dopo la loro acclamata avventura indie Oxenfree, rilasciata nel 2016, lo sviluppatore Night School Studio è pronto per lavorare al suo prossimo progetto, intitolato Afterparty, per il quale è stato rilasciato il primo trailer riportato da Dualshockers.Night School Studio ha pubblicato il primo trailer di gameplay per il suo gioco dove tutto ruota intorno alla storia di due amici di nome Milo e Lola, due migliori amici recentemente deceduti e ...

LineageOS strizza l’occhio aGli sviluppatori con LineageSDK : Il team di LineageOS strizza l'occhio agli sviluppatori, rilasciando LineageSDK con alcune nuove API che faciliteranno l'integrazione delle app con il sistema operativo. L'articolo LineageOS strizza l’occhio agli sviluppatori con LineageSDK proviene da TuttoAndroid.

Google Play facilita il cambio di paese e permette test interni aGli sviluppatori : Google Play Store consente agli sviluppatori di invitare fino a 100 utenti fidati per eseguire dei test, mentre diventa un po' più facile cambiare il proprio paese. L'articolo Google Play facilita il cambio di paese e permette test interni agli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

Gli sviluppatori di God of War parlano dell'inclusione di elementi RPG : Uno dei più grandi cambiamenti del nuovo God of War rispetto ai titoli precedenti è che ora può essere definito quasi "un RPG d'azione": Kratos ha livelli, i nemici hanno livelli, avrete a disposizione la massima esplorazione per trovare bottino e equipaggiamento, e questi possono influenzare drasticamente il modo in cui Kratos affronterà le minacce nel mondo di gioco.Come riporta Gamingbolt, questa è in realtà una mossa in linea con ciò che ...